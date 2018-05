Die Ansichten des anderen sind zu achten und zu respektieren

Anzeige

Es wäre ein unsägliches Versäumnis derer „da oben“, sich die Möglichkeit einer geregelten Zufahrt zu diesem neuen Stadtquartier, entgehen zu lassen. Einer Zufahrt, ohne gefühlt endloser Wartezeiten durch rangierende Lkw!

Die Positionen der Beteiligten sind definiert und bekannt, die Planungen der Stadt für dieses Gebiet liegen vor. Die formaljuristische Korrektheit des vorinstanzlichen Urteils wird abermals überprüft werden müssen. Kurz zusammengefasst: Es ist nett und legitim, dass man für einen der Beteiligten, medialen Druck aufbaut, aber die Standpunkte sind klar und bedürfen keiner x-fachen Klärung.

Eine Tendenz ist seit geraumer Zeit festzustellen und manifestiert sich auch hier wieder: Dagegen sein ist en vogue! Bedenkenträger zu sein ist kein Makel mehr, sondern eher eine gute Eigenschaft.

Die eigenen Interessen und Befindlichkeiten werden zunehmend über die des Gemeinwohls gestellt. Die Brandreden gegen „die da oben“ betonen ein „Wir“. Dies kann jedoch ganz einfach durch ein schnödes „Ich“ ausgetauscht werden. Me, Myself and I! Wenn dann noch Schulterklopfer hinzukommen, bekräftigt das die subjektiven Bedenken. Aus einem selektiven, individuellen Irrglaube, wird so ein kollektiviertes Gefühl konstruiert. Für eine vorausschauende (Unternehmens-)Politik, sind dies die falschen Berater.

Eines noch so am Rande: Das Hohe Lied der Freude über die FBL kann ich so nicht mitsingen. In meinen Augen ist es keine positive und lobenswerte Eigenschaft, die Meinung zu Themen so oft zu wechseln, wie die eigene Unterwäsche. Mal braucht man die Bahnunterführung Nord, mal nicht. Wenn es um die Becksteiner Straße geht, dann eventuell doch wieder. Moment, aber nur so lange, bis sich jemand an der Farbe der Pflanzkübel neben der neuen Durchfahrt unter den Schienen, stört. Mit einigen Schulterklopfern tritt er/sie/es einen Shitstorm los und die FBL findet das gut. Mal sind es Ost-, mal sind es West-Königshöfer, mal Bahngelände mit Überplanung Südfleisch, mal Bahnbrache.

Gerade so wie der vermeintliche Volkswille es herausposaunt und man sich in der Stimmung oben wähnt. Ich würde dies kurz als Willfährigkeit im Handeln und somit als unverantwortlich für unsere Stadt bezeichnen. Nur so ganz nebenbei.

Es schickt sich wohl, die eine oder andere Plattitüde aus einem Managerseminar, zu zitieren. Also hier ein treffendes Beispiel: In der (Kommunal-) Politik brauchen wir wieder mehr Unternehmer und weniger Unterlasser!

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.05.2018