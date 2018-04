Die Bienenvölker in der Region hinken in der Entwicklung etwas hinterher

Anzeige

Heckfeld.Die Mitglieder des Imkervereins „Taubergrund“ trafen sich am Lehrbienenstand, um aktuelle Themen rund um die Imkerei zu besprechen. Der Diskussion ging eine ausführliche Einschätzung des Vorsitzenden Bernd Weckesser über die derzeitige Situation an den Bienenvölkern sowie eine informative Berichterstattung vom „Weissacher Imkertag“ und Sonstigem aus den Verbänden voraus.

Nach zwei heftigen Kältephasen im Februar und März hinken die Bienenvölker in ihrer Entwicklung etwas hinterher. Erst jetzt mit den warmen Tagen legte die Königin größere Brutnester an, so dass in 21 Tagen mit jungen Bienen zu rechnen ist. Die Natur kann dagegen bei günstiger Witterung, wie es gerade geschieht, schneller aufblühen. Erfahrungsgemäß werden aber die Bienen irgendwann den Rückstand wieder ausgleichen. Wichtig ist, dass noch ausreichend Futter (drei bis fünf Kilogramm ) im Volk vorrätig ist.

Bei anhaltend warmer Witterung kann bei der ersten Durchsicht der Völker eine kleine Korrektur am Sitz des Brutnestes vorgenommen werden. Das Einhängen eines Drohnenrahmen als Fangwabe sollte im Auge behalten werden.