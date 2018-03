Die deutsche Nachkriegskultur äußerst stark geprägt

Anzeige

Die Tatsache, dass die „alte“ Bundesrepublik untergegangen sei, lasse den Romanen und Erzählungen Bölls eine besondere Bedeutung zukommen. Allerdings sei kaum noch ein Zitat, Fernsehauftritt oder eine Rede Bölls wirklich präsent. Vielen heutigen Schülern sage nicht einmal mehr sein Name etwas. „Tatsächlich schwinden seine Romane und Erzählungen mehr und mehr aus dem Bewusstsein unserer Generation“, berichtete Stallkamp. Ebenso scheine er in Deutschland für eine ganze Schriftstellergeneration unbekannt geworden zu sein.

Nicht schweigen

Der Schriftsteller habe ebenso wie Konrad Adenauer um die enormen Verdrängung der Kriegsschuld im deutschen Katholizismus gewusst, im Unterschied zu jenem jedoch nur zu genau, dass man über diese Vergangenheit nicht schweigen dürfe, weder im Staat noch in der Kirche. „Schreiben gegen das Vergessen, das muss es gewesen sein, was Böll antrieb, und so schrieb er mehr und mehr, geradezu atemlos und unentwegt wie ein Getriebener“, meinte der Referent. „Ich bin beruflich so sehr eingespannt, dass ich jetzt erst wieder zu Luft komme“, zitierte er Böll aus einem Brief an Stallkamps Vater, der mit dem Schriftsteller gut bekannt gewesen sei.

Vielleicht wäre der bekennend und geradezu konservativ katholische Heinrich Böll 1976 nicht aus der katholischen Kirche ausgetreten, wenn es schon damals einen Papst Franziskus gegeben hätte, der die Bischöfe und mit ihnen die Kirche an ihre ureigene Aufgabe erinnert hätte, an die Ränder der Gesellschaft zu gehen, zu den Armen, Verstoßenen und Verachteten. In einer Kirche allerdings, wie Böll sie in der Gestalt in einer sich selbstherrlich anmutenden Amtskirche und eines dogmatisch verwalteten Glaubens vorgefunden habe, sei er sich heimatlos vorgekommen wie viele andere Christen auch.

Aus Mitgefühl habe sich Böll zeit seines Lebens engagiert, wohl wissend, dass das Weltbild dessen, der sich engagiere, immer auch ein utopisches sei und bleibe.

Er habe seine Stimme dort erhoben, wo andere geschwiegen hätten, so dass er angeeckt sei, als „ewiger Demonstrant“, wie mancher oft belächelt habe.

Ein Moralist

„Böll war ein Moralist, aber mit clownesken Zügen, ein Zeitkritiker und zugleich ein Schalk, einer, der zwischen allen Stühlen saß. Ob wir ihn in diesem Jahrhundert noch lesen werden, wissen wir nicht. Aber solange es deutsche Literatur gibt und geben wird, werden wir seiner mit Respekt und Dankbarkeit gedenken“, zitierte Stallkamp Marcel Reich-Ranicki zum Abschluss seines äußerst interessanten und informativen Vortrags. pdw

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.03.2018