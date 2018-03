Die eigene Gesundheit als Vorbild

Anzeige

Bei dem Forum standen rasch umsetzbare Lösungen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) und in der Psychischen Gefährdungsbeurteilung im Fokus. „Ein Mensch verbringt durchschnittlich 120 000 Stunden seines Lebens am Arbeitsplatz – Grund genug, sich darum zu kümmern, ob er sich dort wohlfühlt“, verdeutlichte Liane Pöhlmann, BGM-Koordinatorin bei der AOK Heilbronn-Franken, im ersten der insgesamt sechs Kurzvorträge. Zwischen 2005 und 2015 seien psychische Erkrankungen um rund 70 Prozent angestiegen, berichtete die Referentin. Unternehmen seien gut beraten, die Ursprünge psychischer Belastungen zu analysieren, daraus Maßnahmen abzuleiten und deren Erfolg zu evaluieren. „Betriebliches Gesundheitsmanagement ist ganz klar Managementaufgabe“, resümierte Pöhlmann.

Um die psychische Gefährdungsbeurteilung als Chance für Unternehmen ging es im zweiten Kurzreferat, vorgetragen von Bettina Stark (ZfP). Psychische Gefährdungsbeurteilung bedeute zunächst, Stressoren zu ermitteln. Das Team des ZfP mit seinen medizinisch-psychologischen Kernkompetenzen bietet Unternehmen dabei umfassende Unterstützung an. Darüber hinaus erhält der Kunde auch spezifische Maßnahmen zur Abhilfe. Vorteile für Unternehmen seien beispielsweise eine Reduzierung der Personalfluktuation, eine Steigerung der Leistungsfähigkeit und Motivation der Belegschaft sowie die Verbesserung der Produktivität.

Prävention rechnet sich

Eine individuelle Burnout-Prophylaxe war Gegenstand des ersten Referats von Dr. Michael Majer, Gründer und Geschäftsführer der ZfP Tauberfranken GmbH sowie seines Zeichens Facharzt für Chirurgie und Arbeitsmedizin – Notfallmedizin, Psychotherapie. Ansatz und Vorgehen des ZfP reiche vom geschützten und vertraulichen Zugang bis zur Neutralisierung unterbewusster Risikofaktoren. Den Nutzen dieser Maßnahme verdeutlichte er anhand einer Meta-Studie aus dem Jahr 2015: jeder in Präventionsmaßnahmen investierte Euro bringt allein aufgrund geringerer Fehlzeiten im Durchschnitt einen „Return on Invest“ (ROI) von 2,70 Euro.

Über „Gesunde Führung“ referierte Diplom-Psychologe Joachim Studt vom ZfP. Jede Führungskraft kann ihr Team Ressource und Stressor zugleich sein. Viele Kompetenzen und Know-how zur Abhilfe können leicht erlernt und praktiziert werden.

Andere hingegen greifen in die Gesundheit, ins Gefühlsleben oder Unterbewusstsein ein, so dass hier nur Ärzte oder Psychologen helfen können, so Studt. Das ZfP setzt dabei an mehreren Stellen an, zum Beispiel dem Umgang mit der eigenen Gesundheit als Vorbildfunktion (Gesundheit vorleben).

„Abhol“-Gespräch zum Öffnen

Ein Konzept zur Krisen- und Konfliktintervention erläuterte Dr. Majer im nächsten Kurzvortrag. Inhalte des ZfP-Ansatzes seien eine Fallaufnahme, ein „Abhol“ – Gespräch mit Betroffenen zum Öffnen, gegebenenfalls eine „Notfall-Psychotherapie“, die Klärung grundlegender Probleme sowie die Konfliktbearbeitung auch im Team.

Abschließend präsentierte der Geschäftsführer das Employee Assistance Programm (EAP), das vom ZfP ab dem zweiten Quartal 2018 angeboten wird. EAP wird in der Regel für Mitarbeiter von Unternehmen anonym per Telefon-„Hotline“ angeboten und umfasst vor allem professionelle Beratungsangebote zu gesundheitlichen, psychologischen und sozialen Fragestellungen. Das ZfP bietet dafür ein Team aus Ärzten, Psychologen, Pädagogen und Mediatoren an. Nutzen sind laut Majer beispielsweise eine höhere Chance zur Früherkennung von Stress-Folgeerkrankungen, eine raschere Aufdeckung und Bearbeitung der „Effizienz-Killer“ Mobbing und Konflikte sowie eine höhere Mitarbeiterbindung und Motivation.

Am Dienstag, 24. April, veranstaltet das ZfP um 17.30 Uhr im i_Park Tauberfranken in Lauda das nächste Forum. Hauptredner wird dann Prof. Dr. Steffen Hillebrecht von der FH Würzburg-Schweinfurt sein, der in seinem Vortrag über die Berechenbarkeit des Nutzens betrieblicher Gesundheits-Maßnahmen berichtet.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.02.2018