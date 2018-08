Die Ferien strotzen vor Abwechslung

Auch in diesem Sommer bietet das Mehrgenerationenhaus eine verlässliche Ferienbetreuung für Kinder berufstätiger Eltern an. Das Programm für die Kids bietet wieder viel Abwechslung.

Lauda-Königshofen. Eine Katze, eine Ente, ein böser Wolf, Peter und sein Großvater sind die wichtigsten Protagonisten im musikalischen Märchen „Peter und der Wolf“. Doch die Hauptrollen spielten diesmal andere: nämlich die Kinder aus Lauda-Königshofen. Sie haben die Geschichte als Schattenkino inszeniert und im Rahmen der „Verlässlichen Ferienbetreuung“ in der Gemeinschaftsschule aufgeführt.

In „Peter und der Wolf“ erzählt der sowjetische Komponist Sergej Prokofjew die Geschichte eines kleinen Jungen, der bei einem sorglosen Spaziergang noch nicht ahnt, was für ein Abenteuer ihn bald erwartet. Denn mitten in der Idylle taucht ein Wolf auf, der Peter plötzlich aus der unbeschwerten Ruhe bringt – und auf einmal steckt Peter mittendrin in einer spannenden Erzählung voller wundersamer Ereignisse.

Gisela Keck-Heirich, die Leiterin des Bürgertreffs Mehrgenerationenhaus, ist ein großer Fan von Märchen und hat bereits erfolgreich eine regelmäßige Märchenstunde für große und kleine Leser ins Leben gerufen. Auch bei der verlässlichen Ferienbetreuung – einem Angebot für Kinder berufstätiger Eltern in den Sommerferien – setzt sie auf die Faszination der fabelhaften Geschichten. Sie will damit wieder die Lust wecken, sich mit den bewährten Klassikern auseinanderzusetzen, denn Märchen sind für Keck-Heirich keine bloßen Fantasiegeschichten, sondern stecken voller Lebensweisheiten.

Diesmal hat sie sich einen ganz besonders kreativen Zugang ausgedacht. Die Kinder bekamen „Peter und der Wolf“ nicht nur vorgelesen, sondern durften die Figuren anschließend mit Schere und Papier nachbasteln. Fabian Schwab vom Team des Mehrgenerationenhauses bewies dabei viel Feingefühl und stellte gemeinsam mit den Teilnehmern eine perfekte Choreographie zusammen.

Dank des passenden Hörspiels war auch für eine musikalische Kulisse gesorgt. Als Krönung stand schließlich eine Aufführung als Schattenkino auf dem Programm. Und wenn die eigenen Eltern als Zuschauer begrüßt werden, muss natürlich alles sitzen. Tatsächlich klappte bei der Premiere alles wie einstudiert. Der wohlverdiente Applaus war den jungen Märchenfans damit sicher.

Verlässliche Ferienbetreuung

„In vielen Familien müssen beide Ehepartner auch in den großen Ferien arbeiten. Die verlässliche Ferienbetreuung ermöglicht es, Familie und Beruf in Einklang zu bringen“, erklärt Gisela Keck-Heirich. Dass die Gemeinschaftsschule abermals die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, sei für die Organisatoren ein Glücksgriff.

Geboten wird noch bis einschließlich nächste Woche eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung unter pädagogischen Gesichtspunkten. Diese äußert sich auf sehr vielfältige Weise. Denn schon am nächsten Tag kamen die Kinder, die gestern noch „Peter und der Wolf“ als Schattenkino inszenierten, mit Pfeil und Bogen auf dem Sportplatz in Lauda zusammen. Dort erhielten sie unter fachkundiger Anleitung einen Grundkurs in Sachen Bogenschießen. Geschossen wurde aber nicht nur auf Zielscheiben, sondern auch auf bunte Luftballons. Die Ski- und Snowboardfreunde Lauda halfen tatkräftig mit, damit die Kinder einen launigen Ferientag verbringen durften.

Für Abwechslung ist auch in den kommenden Tagen gesorgt, wenn die verlässliche Ferienbetreuung mit vielen neuen Aktionen weitergeht. Unter anderem sind noch Ausflüge in die Natur geplant, um den Lebensraum des Bibers kennenzulernen. Klar ist aber auch: Die verlässliche Ferienbetreuung ist ein Angebot, welches in hohem Maße von der ehrenamtlichen Unterstützung profitiert. Nur durch die zahlreichen Helfer lässt es sich aufrechterhalten – und auch nur dann, wenn genügend Eltern die Betreuung schätzen und in Anspruch nehmen. Doch jetzt freuen sich die Kinder erst einmal auf großartige Ferien im Herzen von Lauda. Die Stadtverwaltung unterstützt das Angebot finanziell. stv

