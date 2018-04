Die Fragen wollen beantwortet sein

Anzeige

Das Vorverkaufsrecht der Stadt Lauda-Königshofen für das ehemalige Südfleisch-Gelände wurde vom Verwaltungsgerichtshof Mannheim der Stadt zugesprochen. Sind durch dieses Urteil alle Planungen und Vorhaben der Stadt Lauda-Königshofen automatisch sehr gut und im Interesse der Bürger? Hier wird einem regionalen Nahrungsmittelanbieter die Arbeitsgrundlage entzogen. Der Stadtverwaltung erscheint es wichtiger und sinnvoller zu sein, mit Hilfe eines Investors die städtebauliche Entwicklung zu sichern und einen schönen Stadteingang herzustellen.

Was ist ein Investor? Info aus der Betriebswirtschaftslehre: „Investoren haben an ihre Investitionen allerdings Bedingungen geknüpft. So ist mit einem Investment häufig eine Beteiligung am Unternehmenserfolg oder an Unternehmensanteilen verbunden. Viele Investoren wollen zudem ein Mitspracherecht und möchten Prozesse beeinflussen.

Bei Verhandlungen mit Investoren sollte der Rahmen klar abgesteckt werden. Mitspracherecht und Einfluss des Investors sollten vertraglich festgehalten werden, andernfalls kann es zu Problemen bei der Verwirklichung der eigenen Idee kommen.“ Ende Info Betriebswirtschaftslehre.