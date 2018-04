„Die Geschichte des Tauberschwarz muss neu erzählt werden“

Anzeige

Gerlachsheim.„Tauberschwarz – Ergebnisse einer Nachforschung“ lautete der Titel eines Vortrags von Günther E. Ascher im WeinCafé „Weinlese“ in Gerlachsheim. Einhergehend stellte der Wertheimer sein jüngstes Buch „Tauberschwarz“ vor.

Der Autor, unter anderem Weingästeführer für das „Liebliche Taubertal“, hat sich tief in die Geschichte dieses gebietstypischen Weins eingearbeitet, der als Einziger seine Herkunft im Namen trägt. Dazu hat Ascher viele Gespräche geführt, sich in Archive begeben und Informationen gesammelt. Im Wesentlichen dazu animiert wurde er durch einen „Nachruf“ des Bad Mergentheimer Schriftstellers und Heimatforschers Carlheinz Gräter auf die Rebe in den 1960er Jahren sowie dessen Fund eines Dekrets.

Über das Thema „Tauberschwarz“ sei schon vieles verfasst worden, allerdings hätten seine Recherchen ergeben, dass 90 Prozent von früheren Ursprüngen übernommen worden seien, meinte Ascher. Daher sei er überzeugt, dass die Geschichte dieses einzigartigen Weins neu erzählt werden müsse. „Vieles, was über diesen Wein geschrieben wurde, ist nicht belegbar“, betonte er bei seinem Vortrag in der Gerlachsheimer WeinLese.