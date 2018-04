Die neue Saison beginnt

Anzeige

Königshofen.200 erfolgreiche Sportabzeichenprüfungen hat der Turnverein Königshofen 2017 abgenommen – ob das noch zu toppen ist? Das will das Sportabzeichen-Team um Irene Gerner ab Montag, 7. Mai, herausfinden. Dann startet der Turnverein die neue Sportabzeichen-Saison.

Jeder, der Lust hat, seine körperliche Fitness mal wieder zu trainieren oder gleich unter Beweis zu stellen, hat ab diesem Zeitpunkt immer montags ab 18 Uhr auf dem oberen Sportplatz in Königshofen die Gelegenheit dazu.

Dabei geht es nicht unbedingt darum, das Deutsche Sportabzeichen an einem einzigen Tag abzulegen. Ob Kurz- oder Langstreckenlauf, Kugelstoßen, Ballweitwurf oder Weitsprung – Ziel ist es, die Disziplinen über einen längeren Zeitraum zu trainieren. Das fördert die Gesundheit und erhöht die Chance, das Sportabzeichen nicht nur in Bronze, sondern vielleicht sogar in Silber oder Gold zu erwerben.