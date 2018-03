Die Neuwahlen brachten in der Führungsmannschaft keine Veränderungen

Anzeige

Musikalisch geht es kontinuierlich voran. Ulrike Pfeifer-Scheuermann setzt auf motivierte Sänger und versucht, die gesanglichen Potenziale optimal zu nutzen. Die Chemie zwischen Sängern und Dirigentin stimme und so gelinge es immer wieder, neue Lieder einzustudieren. Ihr Ziel sei es, passende und vor allem vom Schwierigkeitsgrad angemessene Lieder zu proben, die Anklang fänden. Sie dankte den Sängern für ihr Engagement, mahnte aber gleichzeitig den regelmäßigen Probenbesuch aller Männer an, um das Niveau auch in Zukunft halten zu können. Sie selbst verstehe sich als Teil des Ganzen und habe für Kritik, Anregungen und Verbesserungen immer ein offenes Ohr.

Es folgte der Bericht des Schriftführers Bernhard Gitter. Daran schloss sich der Probenbericht von Waldemar Appel an. Vier Sänger erhielten ein Sängerglas für ihren großen Probenfleiß, da sie maximal zwei Mal bei Proben gefehlt hatten. Bei allen Proben anwesend war Wendelin Fleuchaus. Josef Häußner, Rudolf Scheible und Hermann Schnurr durften sich ebenfalls über eines der begehrten Sängergläser freuen. Der Probenbesuch bei 34 Proben lag im Durchschnitt bei 75,7 Prozent Anwesenheit. Der Altersdurchschnitt des MGV liegt im Moment bei 67,3 Jahren.

Gerhard Wörner, Kassenwart, stellte Einnahmen und Ausgaben gegenüber und berichtete über die Kassenlage des MGV. Die 2017 durchgeführte Veranstaltung war erfolgreich, so wurde der Kassenbestand nahezu gehalten. Die Kassenprüfer Jürgen Mathein und Jürgen Sailer attestierten eine einwandfreie Kassenführung und beantragten die Entlastung des Vorstands. Diese wurde einstimmig erteilt.

Bei den Neuwahlen wurde der zweite Vorsitzende Hermann Schnurr in seinem Amt bestätigt, auch Kassenwart Gerhard Wörner wurde wiedergewählt. Auch im Ausschuss wurden alle Posten neu besetzt werden. Für zwei Jahre gewählt wurden Elmar Schenk, Rudolf Scheible, Willi Eckert, Lothar Grünewald und Bernhard Derr. Derr wurde auch für zwei weitere Jahre als Pressewart wiedergewählt. Die neuen Kassenprüfer sind Peter Stolz und Jürgen Sailer. Willi Eckert wird künftig bei öffentlichen Anlässen die Vereinsfahne tragen.

Anschließend wurden die bevorstehenden Termine und Aktivitäten für das laufende Jahr besprochen. Neben den musikalischen Auftritten, etwa beim Liederabend in Dittwar und der Teilnahme am Osterkonzert der Musikkapelle, wird der MGV auch am Gerlachsheimer Dorffest „Spaß in der Gass“ teilnehmen, eine Wanderung veranstalten und natürlich mit einem eigenen Stand am diesjährigen Adventszauber in Gerlachsheim vertreten sein. bede

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.03.2018