Die Normenkontrollklage ist jetzt bei Gericht eingereicht

Mit einem Vielfachen sei zu rechnen, was weder die an der Zufahrtsstraße wohnenden Menschen, noch die Gebäude in Gerlachsheim aushalten könnten.

Hoffen auf positiven Ausgang

Alle bei der Versammlung anwesenden Bürger sprachen sich dafür aus, gegen die dritte Änderung des Bebauungsplans „Pfützenäcker“ eine Normenkontrollklage anzustreben. Bei positivem Ausgang des Verfahrens wäre die Umsetzung der Anlage tatsächlich in Frage gestellt. Die Kosten des Verfahrens sollten aber den Klägern, die stellvertretend für alle den Klageweg beschreiten wollen, nicht aufgebürdet werden. Viele der anwesenden Personen sicherten deshalb spontan ihren finanziellen Beitrag zu.

Inzwischen hat der Anwalt der fünf Personen, die sich zur Klage bereiterklärt haben, die Normenkontrollklage eingereicht.

Alle, die beim ersten Bürgertreff einen Betrag gezeichnet haben, sollten diesen nun auf das inzwischen eingerichtete Sonderkonto bei der Sparkasse Tauberfranken, IBAN: DE86 6735 2565 0001 5629 66, unter der Angabe von Name und Adresse einzahlen. Weitere Gelder werden gebraucht. Was am Ende übrig ist, wird anteilmäßig an die Einzahler zurückgegeben.

Widerspruchsverfahren laufen

Neben dieser Klage gegen den Bebauungsplan laufen auch verschiedene Widerspruchsverfahren gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis.

Außerdem habt eine Gruppe von Gerlachsheimer Bürgern auch eine Petition beim Landtag eingereicht, deren Eingang bereits bestätigt wurde.

Damit alle auf den neuesten Stand gebracht werden können und das weitere Vorgehen überlegt und koordiniert werden kann, wird es einen zweiten Bürgertreff geben. Er findet am Sonntag, 12. August, um 19 Uhr im Josefshaus in der Würzburger Straße in Gerlachsheim statt. jose

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.08.2018