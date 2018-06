Die schönsten Bilder vom Laudaer Bahnhof gesucht und gefunden

Anzeige

Lauda-Königshofen.Anlässlich des Jubiläums „150 Jahre Tauberbahn“ suchte die Stadt Lauda-Königshofen im Rahmen eines Fotowettbewerbs die schönsten Fotos vom Laudaer Bahnhof. Er war bedeutsamer Eisenbahnknotenpunkt und vernetzte eine ganze Region mit dem weiten Umland. Nun wurden die Gewinnermotive im Rathaus bestaunt und die Fotografen ausgezeichnet.

Die Vielfalt der eingesandten Bilder zeigt, dass ein Bahnhof ein lebendiger Ort ist, der auf unterschiedliche Weise wahrgenommen werden kann. Deshalb waren sich die versammelten Fotografen am Ende einig, dass jeder Beitrag auf seine eigene Weise auszeichnungswürdig war. Von einer Momentaufnahme in Schwarz-Weiß bis hin zum Stimmungsbild in Fischaugenoptik war alles dabei. Sogar ein historisches Bild aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs wurde eingereicht. Es vermittelt einen seltenen Eindruck aus einer Ära, die aus der Geschichte nicht ausgeblendet werden darf.

Angesichts der breiten Auswahl hatte es die Jury nicht leicht. Über den ersten Preis freut sich nun Reinhold Hofmann. Er überzeugte die Jury mit seinem ausdrucksvollen Motiv „ältere Dame mit Reisegepäck beim Warten auf den Zug“. Die weiteren Preise gingen an Dieter Göbel (zweiter bis vierter Platz), Günter Besserer (fünfter und sechster Platz), Ulf-Peter Hirlscher (siebter Platz) sowie Elisabeth Pohl und Bernhard Geisler (je achter Platz). Bürgermeisterstellvertreter Herbert Bieber übergab mit Martin Pruszydlo vom Sachgebiet Tourismus, Kultur, Messen, Märkte die Preise. stv