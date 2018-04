Die Schrankenanlage wird erneuert

Anzeige

Der Bahnübergang in Gerlachsheim ist ab Montag, 16. April, für die Dauer von voraussichtlich knapp zwei Wochen komplett gesperrt. Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet.

Gerlachsheim. Die B 290 zwischen Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim gehört im Main-Tauber-Kreis zu den am meisten frequentierten Straßen. Vor allem zu morgend- und abendlichen Stoßzeiten des Berufsverkehrs reiht sich in beide Richtungen eine Stoßstange an die andere – bisweilen ist ein Vorwärtskommen sogar nur im Schritttempo möglich.

Viel Geduld gefragt

Ab Montag, 16. April, bis voraussichtlich Freitag, 27. April, müssen die Verkehrsteilnehmer viel Geduld aufbringen und vor allem mehr Zeit am Morgen und am Abend einplanen. Denn der Gerlachsheimer Bahnübergang wird während dieser Zeit für sämtliche Verkehrsteilnehmer komplett gesperrt.