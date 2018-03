Die Sicherheit steht im Mittelpunkt

Anzeige

Hinweise zur Einrichtung von Werkzeug- und Mannschaftscontainern zum Beispiel mit einem fachgerechten Stromanschluss sowie mit Feuerlöscher, Verbandskasten und Warnkleidung gab es bei einer zweiten Station. Fachwissen über die Erstellung von Bodenproben, über die Lagerung, Beschriftung und Entsorgung von Materialien sowie über die Sicherung von Ladungen bei LKW bis 40 Tonnen Zuladung lieferten drei weitere Stationen. Arbeitssicherheit, Handhabung und Umgang mit Maschinen für Mitgänger wie etwa Rüttelplatten sowie mit Kleingeräten wie beispielsweise Stromerzeuger, elektrischen motorisierten Flexgeräten und Motorkettensägen standen gleichsam im Fokus des Zirkeltrainings.

Ebenso Informationen unter anderem zum sachgemäßen Schutz, Sicherheit und Verbau beim Erstellen von Gräben im Kanalbau an einer nächsten Station. In einem Zusatzabschnitt wurden Auskünfte zur Sozialkasse (SOKA) Bau sowie deren Service- und Vorsorgeangebote für die Bauwirtschaft wie zum Beispiel freiwillige Versicherungen und Zusatzleistungen präsentiert.

Intensive Vorbereitung

Als ganz spezielle Eigenart des Konzeptes referieren an den acht Stationen bis auf Ausnahmen nach dem Prinzip „Mitarbeiter schulen Mitarbeiter“ überwiegend Firmenangehörige aus dem gewerblichen und praktischen Bereich über die jeweiligen Themen. Hierzu bereiten sich die Referenten ab November gemeinsam mit einem kleinen Team vor, das die Themen festsetzt und dem unter anderem Sicherheitsfachkräfte angehören.

Zudem werden die Referenten bei ihren Vorbereitungen firmenintern gecoacht. Manche Motive wie beispielshalber die Absicherung von Baustellen zählen zum jährlich widerkehrenden Standard, andere Spezialgebiete insbesondere mit externen Fachexperten wie etwa „Gesunde Ernährung“ oder praktische Brandschutzübungen werden gelegentlich angeboten. „Wesentliche Ziele des Zirkeltrainings ist die Sicherheit, die Vorbeugung von Unfällen und Unglücksfällen sowie die Gesundheit der Mitarbeiter am Bau“, betont Eberhard Köhler, Geschäftsführer der Konrad Bau sowie der beiden Schwesterfirmen Schneider GmbH & Co. KG in Öhringen und Schneider Bau GmbH & Co. KG in Heilbronn.

Dabei stehe ansonsten auch der Beweggrund im Vordergrund, dass es möglich sei, das Ende eines langen Berufslebens am Bau gesund zu erreichen. „Zudem haben wir aufgrund des Zirkeltrainings deutlich weniger Aufwand für Sicherheitseinweisungen im Alltag auf Baustellen“, berichtet der Geschäftsführer.

Neben der Konrad Bau in Gerlachsheim wird das betriebseigene „Zirkeltraining“ adäquat in Programm und Form ebenfalls jährlich auch an den beiden anderen Standorten der Unternehmensgruppe in Öhringen und Heilbronn veranstaltet. Teilnehmer an den Schulungseinheiten sind alle gewerblichen Mitarbeiter – am Standort Gerlachsheim über 100 sowie in Öhringen und Heilbronn jeweils rund 80 Betriebsangehörige.

Sehr gute Auffrischung

Ein Wechsel der Themen und der Referenten erhöhe das Interesse und die Sensibilisierung der Teilnehmer für die Informationen, zeigte sich Köhler überzeugt. Dieser Effekt werde ebenso durch den Einsatz firmeninterner Referenten und deren Engagement erzielt, zumal damit außerdem die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Zirkeltraining und dessen Gehalte steige. Eine sehr gute Auffrischung und Trainingseinheit insbesondere zur Sensibilisierung auf Gefahren sowie Fortbildung wie etwa über neue Vorschriften, Anforderungen und Techniken bezeichnete exemplarisch Karlheinz Popp, der seit etwa sechs Jahren bei Konrad Bau arbeitet, das Zirkeltraining.

Im Anschluss daran bekamen spezifisch Maschinenführer noch eine zusätzliche und separate Schulungseinheit unter anderem zur Verkehrs- und Arbeitssicherheit sowie zum fachmännischen Umgang beim Einsatz von Lkw-Ladekränen und mit Ladungen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.02.2018