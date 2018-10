Die Vielfalt der Obstbrände genossen

Der sonstige Ausnahmezustand hielt sich diesmal in Grenzen: Doch auch die 13. Auflage von „Beckstein brennt“ zog die Massen in den Wein- und Erholungsort.

Beckstein. Trotz der in diesem Jahr ungewohnt etwas trüben Verhältnisse stieß der angebotene hochgeistige Genuss erneut auf eine hochprozentige Resonanz: Bei fast stetigem leichten Nieselregen und zwischendurch gar stärkeren Tropfen, sonst jedoch sichtlich angenehmer Herbstwitterung, gab es am Sonntag in Beckstein spätestens ab der Mittagszeit zwar gewisse Lücken auf den Straßen und Gassen, dafür aber geballte Ansammlungen bei den einzelnen Stationen.

Zugeparkt an jeder Ecke und jedem Ende, platzte die 350-Seelen-Gemeinde quasi aus allen Nähten, als der Verband Badischer Klein- und Obstbrenner, Bezirk Neckar-Tauber, unter dem längst bewährten Motto „Beckstein brennt“ in diesem Umfeld zum bereits 13. Mal offiziell seine neue Saison eröffnete.

Zehn Stationen

Zusammen acht lokale Mitglieder, die auch bei dem beliebten Rundgang als gerne angesteuerte Anlaufpunkte dienten, beteiligten sich neben der Präsentation von zwei auswärtigen Kollegen im Dorfgemeinschaftshaus an dieser Veranstaltung, zu der die Verantwortlichen am späten Nachmittag – bei bedingten Abstrichen – eine dennoch insgesamt zufriedene Bilanz zogen. Schließlich beließen es die Hunderte von Besuchern aus der gesamten Umgebung nicht nur beim lediglich etwa interessierten Schauen und intensiven Proben, sondern kauften vor allem auch kräftig ein. „Natürlich geht es nicht nur darum, die Bedeutung der Streuobstbestände vor Augen zu führen; ebenso spielt der wirtschaftliche Nutzen eine nicht unerhebliche Rolle“, bekannten dazu die An- und Aussteller.

„Beckstein brennt“ habe sich längst zu einer festen Größe im Kalender entwickelt, verwies auf diesen Termin immer am letzten Sonntag im Oktober der Vorsitzende des Badischen Verbandes der Klein- und Obstbrenner, Ulrich Müller (Fischerbach), als man noch vor Mittag auf dem Platz der Becksteiner Winzer eG vor der Vinothek WeinWelt mit etlichen Ansprachen in das Tagesprogramm startete. Weithin verkündet durch die gewaltig in die Gehörgänge dringenden, diesmal nur vier statt fünf Böllerschüsse der Historischen Gruppe der Schützengilde aus Königshofen und umrahmt von der achtköpfigen „Goggola-Band“ der Heckfelder Musikanten unter Helmut Both warb der Schwarzwälder vor rund 200 Besuchern für die vielfältigen und aromatischen Obstdestillate, Geiste und Liköre.

Start der Saison

Auf den jüngsten Zeitraum eingehend, erinnerte Müller daran, dass die Naturereignisse immer gravierender ausfielen, ehe er im ersten Jahr nach dem Wegfall des Branntwein-Monopols den Erhalt der Natur- und Kulturlandschaft in den Mittelpunkt rückte, wobei er dazu aufrief, sich gemeinsam dafür einzubringen.

Überleitend auf die Keller, in denen es derzeit schon heftig brodele, da die zuletzt eingemaischten Früchte noch in den Tanks blubberten, machte der Vorsitzende dann auf diese momentane Situation aufmerksam. Nach dem Abschluss der alkoholischen Gärung heize man daraufhin die Brennkessel an und veredle die Maische durch Destillation in einen wohlschmeckenden feinen Obstbrand, hob Ulrich Müller hervor, der dazu aufforderte, den Protagonisten bei diesem Prozess über die Schultern zu schauen und vor allem auch die Gelegenheit zu nutzen, die echten Naturprodukte zu verkosten.

Erhalt der Tradition

Nach einem dicken Lob an die Organisatoren vor Ort, Dieter Braun und Stephan Grimm, denen viel daran liege, sich von der Massenproduktion der Industrie abzuheben, lenkte im Anschluss die nur noch wenige Tage amtierende Destillatkönigin von Nord-Württemberg, Anna Schleicher, das Augenmerk auf das wichtige „Genießen mit allen Sinnen“.

Wie die gekrönte Repräsentantin festhielt, sehe sie eine ihrer Hauptaufgaben neben der Wertschätzung für die Brenner plus Erhalt der Tradition darin, den Bekanntheitsgrad der speziellen Tropfen weiter gezielt zu steigern. Im Vordergrund stehe jedoch nicht allein die Produktion von Alkohol, sondern auch die bedeutsame Landschaftspflege, merkte die einstige Hohenloher Weinprinzessin aus Pfedelbach abschließend noch an.

Dass diese Veranstaltung sich bestens entwickelt habe, hatte zuvor bereits Bürgermeister Thomas Maertens bestätigt, der die Becksteiner für ihren Einsatz würdigte, sei man doch einst aus bescheidenen Anfängen heraus angetreten. Als Lohn dafür schmücke sich der Wein- und Erholungsort nunmehr mit einer attraktiven Veranstaltung, die man mit der 13. Auflage schon als Tradition bezeichnen könne, so das Stadtoberhaupt, das noch den „aktiven Erhalt der Landschaft“ in das Blickfeld rückte.

Regionalität

Der Verweis auf die Selbstvermarktung und auf die Regionalität bedeutete danach gewissermaßen das Signal für Einheimische und Auswärtige, zu einer „Besichtigungstour“ durch die Straßen und Gassen aufzubrechen, wobei natürlich jeder seine spezielle Route wählte. Ab diesem Zeitpunkt hielten nämlich die einzelnen Brennereien ihre Türen offen, um den Besuchern hautnah die Herstellung von Edelbränden zu demonstrieren, angefangen bei der WG über Horst Strebel, Mario Schwarzburg, Herbert und Dieter Braun, Karlheinz Braun, Gerhard Möhler und Erich Krämer bis hin zur Familie Hahn, die neben den Verkostungen darüber hinaus jeweils noch vielfältige „handfeste“ Nahrungsmittel anboten, um eine gute Grundlage für die zahlreich möglichen Proben zu gewährleisten.

Auf die Gäste wartete außerdem auch noch eine umfangreich bestückte Probiertheke, mit der weitere Mitglieder des Verbandes, nämlich Stephan Grimm (Külsheim) und Paul Geiger (Harthausen), im gut frequentierten Dorfgemeinschaftshaus ihre Produkte präsentierten.

Bauernmarkt und Quiz

Eine Abrundung erfuhr das Ganze neben einem sichtlich angewachsenen „Bauernmarkt“ mit den verschiedensten Ständen und Spielmöglichkeiten für die Kinder noch mit dem sogenannten „Brenner-Quiz“, bei dem es an jedem der beteiligten Aufenthaltsorte galt, per Riechproben diverse Spirituosen zu bestimmen.

Zu gewinnen gab es hier für die richtigen Antworten wie immer etliche Gutscheine und Preise in Form von edlen Bränden.

Zum Einstieg intonierten die Heckfelder Musikanten zum „Badnerlied“ die eigene Strophe „Der schönste Tag im ganzen Jahr, der ist, wenn Beckstein brennt; wir freuen uns schon lang darauf, weil uns in Beckstein jeder kennt“.

