Die Welt in kleinen Schritten verändern

Lauda.Immer wieder wird die Barrierefreiheit im Stadtgebiet gefordert, besonders wenn es um städtische Einrichtungen geht. Etliche Maßnahmen wurden in der Vergangenheit bereits verwirklicht – dazu zählt beispielsweise die Realisierung von rollstuhlgerechten Zugängen oder die Anschaffung eines Hebelifts in den Bädern (wir berichteten). Als nachhaltig und sinnvoll hat sich ein weiterer Beitrag herausgestellt, der das Kinderhaus St. Marien in Lauda betrifft.

Wer die Einrichtung in der Zähringerstraße mit einem Rollstuhl oder einem Kinderwagen erreichen wollte, hatte bislang zwei Möglichkeiten: Entweder ihm standen helfende Hände zur Seite, um die zahlreichen Treppenstufen zu überwinden, oder er nutzte die Rasenfläche, um zum Hauseingang zu gelangen. Vor allem Eltern mit Geschwisterkindern, die im Kinderwagen oder Buggy mitgebracht wurden, standen regelmäßig vor dem geschilderten Problem. Der Zugang über die Wiese hatte jedoch einen unschönen Nebeneffekt: Bei schlechtem Wetter wurde viel Schmutz in das Foyer des Kinderhauses gebracht, durch das viele Kinder in Hausschuhen laufen. So landete nicht selten Schmutz und Erde in den Gruppenräumen.

Optimale Lösung

Die Schaffung eines barrierefreien, begradigten Zugangs entpuppt sich seit Fertigstellung als optimale Lösung, die von Eltern und Kindergartenbesuchern gerne und zahlreich genutzt wird. Davon kann man sich jederzeit bei einem Besuch vor Ort überzeugen. Die Maßnahme wurde von der Stadt Lauda-Königshofen und der katholischen Kirchengemeinde St. Jakobus in Lauda realisiert und verbessert die Bring- und Abholsituation für Kinder, Eltern und Großeltern deutlich.