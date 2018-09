DLG-Gold-Medaillen für Firma Tischer

Lauda-Königshofen.Der Fleischgroßhandel Tischer aus Lauda-Königshofen hat jetzt von der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) sechs Gold-Medaillen erhalten. Die prämierten Produkte überzeugten eine Experten-Jury im Rahmen der Internationalen DLG-Qualitätsprüfung für Schinken & Wurst. Sie sind abrufbar unter www.dlg.org/de/lebensmittel/qualitaetspruefungen/preistraegerdatenbanken. Im Mittelpunkt der DLG-Tests standen umfangreiche Produkttests. Die Ergebnisse der sensorischen Produktbewertung berücksichtigten Einflüsse der Rohstoffauswahl, der Herstellungstechnologie und der Rezeptur. Sie wurden ergänzt um eine Verpackungs- und Kennzeichnungsprüfung sowie um weitere (Labor-)Analysen.

Bei Vollkonserven wurde stets eine Haltbarkeitsprüfung über zehn Tage durchgeführt und bei abgepackter Wurst gab es zusätzlich eine Qualitätskontrolle am Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums. Das DLG-Testzentrum ist führend in der Qualitätsbewertung von Lebensmitteln. Getestete Produkte, die die DLG-Qualitätskriterien erfüllen, erhalten die Auszeichnung „DLG-prämiert“ in Gold, Silber oder Bronze.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.09.2018