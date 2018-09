DLRG beendet Wachsaison ohne Unfälle

Die Wachsaison der DLRG Königshofen im Freibad in Lauda ging in der letzten Woche nach einem Supersommer zu Ende.

Lauda-Königshofen. Die Frauen und Männer im Rot des DLRG Wasserrettungsdienst leisteten an den Wochenenden und Feiertagen wieder Aufsichtsstunden im Freibad in Lauda. An diesen Tagen unterstützen die DLRG’ler ehrenamtlich das städtische Aufsichtpersonal, hierbei erfreut man

...