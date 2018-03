DLRG erläutert die Eisregeln

Anzeige

Königshofen.In der kalten Jahreszeit frieren Seen und Flüsse zu, häufig kommt es hierbei zu Unfällen, da die Gefahren an den Gewässern unterschätzt werden. Besonders gefährdet sind Kinder. Die DLRG Königshofen besuchte im Rahmen des DLRG Kindergartenprojektes aktuell die Kindergärten im Stadtgebiet und in Grünsfeld, stellte die Eisregeln spielerisch vor.

Im Rahmen des DLRG-Kindergartenprojektes überreichten die Kindergartenteamer Nobby in den Kindergärten an die Kinder die Eisregelmalbücher. Diese wurden von den Kindern mit großer Freude in Empfang genommen. Die Kinder durften die von der DLRG mitgebrachten Eisblöcke sehen und fühlen. Diese hatten unterschiedliche Stärken und mit ihren Spielzeugen aus dem Kindergarten wurde die Eisdicke gemessen.

So erlernten die Kinder unter anderem, dass das Eis nicht schon in den ersten kalten Tagen tragfähig ist und sie sich immer erst erkundigen müssen, ob die Eisflächen frei gegeben sind. Wenn das Eis knacken und knistern sollte, muss die Eisfläche sofort verlassen werden.