DLRG „wohnt“ seit 50 Jahren im Gooden

„Schönstes DLRG-Heim südlich von Flensburg“: Seit exakt 50 Jahren dient das Wahrzeichen von Königshofen, der Gooden, nicht nur den Mitgliedern als Treffpunkt.

Königshofen. Nach 1984 erfolgte die letzte Generalsanierung dann 2007: Während zum damaligen Zeitpunkt die Stadt Lauda-Königshofen die Renovierung der Außenfassade des Königshöfer Wahrzeichens in der Kirchstraße 17 veranlasste, liegen die einst doch grundlegend erbrachten Arbeiten rund um den sogenannten „Gooden“ schon etliches länger zurück. Genau vor 50 Jahren feierte nämlich die rührige Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ihren Einzug in das historische Gebäude, das sie seitdem als ganz spezielles, da weithin seltenes Vereinsheim nutzt.

Voraus gingen allerdings umfangreiche Maßnahmen, um die Substanz zu erhalten für ein heutiges Domizil, das weit über die Messestadt hinaus seinesgleichen sucht.

Bei einem Vor-Ort-Termin aus Anlass des Jubiläums galt das Augenmerk nunmehr der eigenen Entwicklung, und zwar durch den Vorsitzenden der DLRG, Jürgen Englert (48), gemeinsam mit seinen Vorgängern im Amt, Walter Hoferichter (69) und Helmut Epp (82), wobei man allerdings zuerst den Blick auf die Geschichte des Königshöfer Wahrzeichens lenkte. Beim Gooden stamme das aktuelle Erscheinungsbild vermutlich von 1495, dabei sind die ersten Bauteile dem 13. Jahrhundert zuzurechnen, auf einem Platz, auf dem man bereits seit etwa dem 9. Jahrhundert Gericht hielt.

Das Anfang des 13. Jahrhunderts in den Urkunden belegte steinerne Haus diente danach als ständiges Zentgericht, wobei sich dieser Name von Zentrum ableitet, da Königshofen damals als Gerichtsstand für insgesamt 26 umliegende Gemeinden, Weiler und Höfe fungierte. Bis um 1495 bildeten schließlich die Stadtmauer, der Gooden, die Heuböden sowie der Zehnthof und die -scheune eine bauliche Einheit mit der Titulierung Gooden für das markante Bauwerk, ein Wort, das aus dem altfränkischen „Gaden“ kommt und hier ein Lager- oder Wehrgebäude bezeichnet.

In diesem Gooden, bei dem man zum Ende des 30-jährigen Krieges 1646 den Kellereingang erweiterte, notierte man 1746 die letzten Todesurteile, ehe daraufhin 1803 – nach der Neuordnung Napoleons – endgültig das Zentgericht endete. Nachdem der Fürst zu Leiningen nach 1850 keinen Bedarf mehr an diesem Haus anmeldete, gelangte der gesamte Komplex in Privatbesitz, um danach zusehends zu verfallen. Nur dank einer schnellen Aktion der Polizei fiel das 1906 von der Kommune aufgekaufte und zum Abriss vorgesehene Areal nicht komplett der Spitzhacke zum Opfer, sondern blieb erhalten, bis man den Gooden dann 1927 nach etlichen Querelen endlich sanierte.

Im Krieg kaum beschädigt

Weitestgehend unbeschädigt von den Osterkämpfen zum Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 nutzt inzwischen seit exakt einem halben Jahrhundert die 1965 gegründete DLRG Königshofen dieses Gebäude, das sich aus ganz bescheidenen Anfängen zu einem sehenswerten Vereinsheim entwickelte.

Wie der ehemalige Gruppenleiter Helmut Epp erinnerte, beantragte sein Vorgänger Werner Fiedel schon 1967 einen Lehr- und Geräteraum, doch dauerte es bis zum Bau der Tauber-Franken-Halle, bevor mit dem Umzug dorthin durch den Musikverein der damalige Bürgermeister Josef Weid die bisherige Übungsstätte der Kapelle im Gooden nunmehr der DLRG anbot, per Beschluss des Gemeinderates vom 22. Januar 1968 kostenlos zur Verfügung gestellt. „Doch damit begannen erst die über ein Jahr dauernden umfangreichen Arbeiten, um das Ganze auf Vordermann zu bringen“, wusste Epp, der die durchweg beigesteuerten Eigenleistungen mit vielfältiger Unterstützung hervorhob, namentlich vor allem der Familie Möbel-Schmitt.

Nach dem für ein Schmunzeln sorgenden Einwurf, dass anfangs das Drücken des Klingelknopfes an der Eingangstür gleichzeitig die örtliche Feuersirene auf dem Dach auslöste, wandte man sich in der Runde über die Feierlichkeiten bei der Einweihung Mitte März 1969 dann ausführlich dem Zeitraum in den 1970er Jahren zu.

Ausbau in den 1970er Jahren

Trieb doch hier in erster Linie der mittlerweile die Ortsgruppe führende Leiter Günter Hohnerlein den Ausbau entscheidend weiter voran, und dies bei tatkräftiger Mithilfe von Karl Mittnacht. Dabei endlich über einen Wasseranschluss verfügend, nahm das Domizil daraufhin immer mehr „heimische Gestalt“ an, ausgedrückt durch Toiletten, eine Küche und einen Geräteraum, nicht zu vergessen die Lagermöglichkeiten im Keller.

Um die Sicherheit zu gewährleisten, kamen zwischenzeitlich zwei Türen und eine Fluchtleiter hinzu, während man ab 1995 aufgrund einer wachsenden und aktiveren Jugendgruppe sowie des stetig größeren Schulungsbedarfes das obere Stockwerk mit einem Eigenbeitrag von mehr als 3000 freiwilligen Arbeitsstunden zweckmäßig und optisch ansprechend ausbaute.

Als dann zwei Jahre später die sich anschließenden Umbautätigkeiten im Küchen- und Sanitärbereich die jetzigen Verhältnisse weiter zementierten, bedeutete dies gleichzeitig den Startschuss zur traditionellen Festbierprobe im Vorfeld der Königshöfer Messe – ein seitdem jährliches Stelldichein einer illustren Gästeschar.

Überhaupt finden im unter Denkmalschutz stehenden Gooden nicht nur rund um das große tauberfränkische Volksfest diverse Veranstaltungen statt, auch über die einzelnen Monate hinweg erweist sich das ehrwürdige Gebäude stets als zentraler Treffpunkt.

Das Domizil der Ortsgruppe erfahre eine intensive Nutzung, fügte zum Fazit des nun 50-jährigen Betreibens in Eigenregie der Vorsitzende Jürgen Englert noch an, der dies mit der Zahl von gut 200 Belegungstagen im Jahr untermauerte. Eigentlich aber auch kein Wunder, „handelt es sich doch hier um das schönste DLRG-Heim südlich von Flensburg“.

