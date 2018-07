Doch noch Hoffnung auf den Klassenerhalt

Anzeige

BECKSTEIN.Im Lokalderby der Becksteiner Herrenmannschaft gegen den SV Königshofen kam es in der vorletzten Partie vielleicht schon zu einer Vorentscheidung um den Klassenerhalt in der 2. Bezirksklasse. Denn Königshofen trat ebenso wie die Becksteiner ohne bisherigen Punktgewinn an. Dabei blieb die Spannung in der Begegnung bis zum Schluss erhalten, denn es stand nach den Einzelspielen 3:3.

Tobias Zegowitz hatte keine Mühe beim 6:0 und 6:0, während die Partie von Tim-Lukas Renk auf Messers Schneide stand. Mit 6:3, 5:7 und 11:9 verließ er als Sieger den Platz. Auch Ulrich Spänkuchs Match verlief ausgeglichen, er setzte sich erst im Tiebreak durch (6:4, 7:6). Noch spannender machte es Stefan Rist, der erst nach 2:6 im Ersten erwachte, dann 6:2 spielte, um am Ende doch mit 7:10 abzugeben. Es blieb bei diesen drei Matchpunkten in den Einzel, weil auch die zwei sehr jungen Jugendspieler in der Becksteiner Mannschaft nicht zum Punktgewinn beitrugen.

Nachdem Doppel 1 mit Rist/Spänkuch 6:1, 6:0 gewonnen hatte, Doppel 3 Schulz/Väth aber verlor (0:6, 1:6), musste Doppel 2 Zegowitz/Renk punkten. Dies gelang mit 6:4 und 6:0. Jetzt können die Becksteiner Herren mit ihrem dünnen Punktepolster am Sonntag im letzten Punktspiel in Tauberbischofsheim etwas gelassener antreten und auf den Klassenerhalt hoffen.