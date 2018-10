Dominik Martin als Vorsitzender auf seinem Posten bestätigt

Gerlachsheim.Bei der Jahreshauptversammlung des CDU-Ortsverbands Gerlachsheim im Gasthaus „Zur Sonne“ wurde Dominik Martin erneut einstimmig zum Vorsitzenden gewählt.

Nach der Begrüßung und dem Totengedenken ging Martin in seinem Bericht auf die einzelnen Veranstaltungen und Themenschwerpunkte im zweijährigen Geschäftsjahr des Verbandes ein.

Wahlkampf organisiert

Unter anderem organisierte man im Bundestagswahlkampf ein Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten Alois Gerig und Vertretern der Becksteiner Winzer zu den Themen Frostschäden und Ernteausfälle, besichtigte die Alois-Eckert-Werkstätten der Caritas und veranstaltete einen politischen Diskussionsabend.

Erfreulich sei, so der Vorsitzende Dominik Martin, zudem, dass sich, auch nach einem Austausch des Ortsverbands mit Vertretern der CDU Kreistagsfraktion, eine gute Lösung für das ehemalige Kloster gefunden habe und bereits 85 Prozent der Flächen des neuen Dienstleistungs- und Bildungszentrums vergeben seien.

Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Gemeinderat der Stadt Lauda-Königshofen, Marco Hess, und Stadtrat Norbert Groß berichtete darauf über die aktuellen Projekte in der Kommunalpolitik. Nachdem die Baumaßnahme in der Lindenstraße in Kürze fertiggestellt sein werde, sei im Haushalt für das kommende Jahr vorgesehen, mit der Sanierung und Neugestaltung des Kirchenvorplatzes zu beginnen.

Zufrieden über runden Tisch

Bezüglich des Themas „Boden-Verbesserungsanlage“ der Firma Konrad Bau zeigte man sich über das Zustandekommen des runden Tisches zufrieden und sei überzeugt, dass so der komplexe Sachverhalt lückenlos aufgeklärt werden und ein geeigneterer Standort gefunden werden könne.

Im Anschluss an daran bedankte sich der stellvertretende Stadtverbandsvorsitzende Hartmut Schäffner den Mitgliedern für ihr Engagement.

Wahlen

Bei den weiteren Vorstandswahlen unter der Leitung von Hartmut Schäffner wurden Beate Reuschlein als stellvertretende Vorsitzende, David Stolz als Schatzmeister und Markus Baumann als Schriftführer gewählt.

Zudem komplettieren Martin Baumann, Norbert Groß, Sebastian Groß, Dr. Hannes Lurz, Mario Neugebauer und Bernhard Stolz als Beisitzer den Vorstand. cdu

