Drei Flaschen Cola „erbeutet“

Messelhausen.Mit Spraydosen sind Unbekannte in ein Sportheim in Messelhausen eingedrungen. Zwischen Sonntagabend bis Montagmittag wuchteten sie ein Fenster des Gebäudes auf und gelangten so in die Räumlichkeiten des Vereins. Im Inneren betraten und durchwühlten sie mehrere Räume im Erd- und Kellergeschoss. Dann traten sie noch zwei Umkleidekabinentüren ein und besprühten die Wände mit Farbe. Durch ein Fenster gelangten sie in ein weiteres Zimmer. Mit drei Flaschen Cola verließen sie das Gebäude und ließen einen Sachschaden von 1500 Euro zurück. Es handelte sich um mindestens zwei unbekannte Täter. Der Polizeiposten Lauda-Königshofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter Telefon 09343/62130 zu melden.