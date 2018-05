Druck auf Mobilfunkbetreiber erhöhen

Anzeige

Weiterhin sei hier für den Sommer ein Sonnensegel in Planung, da durch die Freifläche nur wenig Schutz vor Sonneneinstrahlung und die Hitze gegeben sei und sich ferner auch die Glasscheibe auf dem Fasstisch extrem erwärme.

Außerdem habe man das Gastgeberverzeichnis mit einem Eventkalender für 2018 sowie den Gastronomie- und Fremdenverkehrsbetrieben mitsamt einem gegenwärtigen Ortsplan aktualisieren können. Ebenso standen die Becksteiner Dorfweihnacht sowie das Stellen des Maibaumes im Fokus.

Für die Jugendabteilung stellte Marvin Braun die Aktivitäten der jungen Vereinsmitglieder vor. Neben einem Skiausflug der Jugend über Ostern wurden die verschiedenen Veranstaltungen der vergangenen Monate, unter anderem die Dorfweihnacht sowie die Weinprobe für Junge und Junggebliebene, thematisiert. Weiterhin freute man sich über den regen Zulauf zur ausverkauften Cocktailparty und blickte mit dem Beckstein Open Air im Juli in die Zukunft, wo neben regionalen DJs mit Dominik Koislmeyer und Kyco wieder international gefragte Musiker nach Beckstein kommen werden.

Neben dem Bericht des Kassenwarts sowie der Kassenprüfer folgte schließlich die einstimmige Entlastung des Vorstands. Im Hinblick auf die zukünftigen Entwicklungen in Beckstein wurde im anschließenden Ausblick die Reaktivierung des Becksteiner Osterbrunnens sowie eine Veranstaltungsinformationstafel am Ortseingang thematisiert.

Ein besonderes Anliegen der Mitglieder stellte weiterhin die Pflege der Becksteiner Sitzgruppen sowie der neu installierten Sitzsofas in den Becksteiner Weinbergen dar, da sich hierfür bis dato noch niemand bereiterklärt hätte.

Weiterhin wurde der Mobilfunkempfang in Beckstein thematisiert, der seit Jahrzehnten keine Neuerung und Aktualisierung erfahren habe. Versprechen verschiedener Mobilfunkanbieter zur Modernisierung oder Einrichtung neuerer Mobilfunknetze ziehe sich dagegen inzwischen utopisch in die Länge, wie die Versammlung monierte. Allerdings wolle man hier am Ball bleiben und den Druck – auch in Hinblick auf die positive touristische Entwicklung in Beckstein – erhöhen.

Als letzter Punkt stand der Antrag im Raum, dass man sich zeitnah dem Natur- und Kulturlehrpfad zwischen Beckstein und Königshofen widmen solle, da dieser als ein touristisches Aushängeschild der Gemeinde in den vergangenen Jahren zunehmend in der Pflege vernachlässigt wurde. So benötigten die Treppenstufen sowie der gesamte Weg und die Natursteinmauern eine Rundumerneuerung, wie auch eine kontinuierliche Pflege. Außerdem sollen die anliegenden Weinbergs- und Grundstückseigentümer angehalten werden, das von ihnen abgetrennte Geäst eigenständig zu entfernen und nicht auf dem Weg zu deponieren.

Aus diesem Zweck wird am Mittwoch, 30. Mai, eine Begehung dieses Weges durch den Heimat- und Verkehrsverein stattfinden, so dass der Zustand und die Mängel dokumentiert und die Zustandsfeststellung der Stadt bzw. dem Land vorgelegt werden können. Zu dieser Begehung sind alle Interessierten willkommen. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr an der neuen Sitzgruppe bei der alten Kelter. phh

