„Duracell-Häschen“ in Form

Anzeige

Nach oftmals gelungenen Ballwechseln platzierten sich hier in der ersten Gruppe der Radfahrerverein 04 und IBU 800 ganz vorne, wohingegen sich im zweiten Teilnehmerfeld die „Duracell-Häschen“ und der Jugendclub für das Halbfinale qualifizierten. Im fälligen ersten Aufeinandertreffen setzten sich dabei die „Duracell-Häschen“ gegen die sonstigen Pedalritter mit 2:0-Sätzen durch, während beim weiteren Vergleich der Vorschlussrunde der heimische Jugendclub ebenfalls mit 2:0 Sätzen gegen IBU 800 das bessere Ende für sich behielt.

Das Spiel um Platz drei, in dem die Radfahrer und IBU 800 um die Punkte stritten, entschied schließlich „All Heil“ knapp in zwei Sätzen mit 21:18 und 21:16, ehe in einem packenden Finale über drei Sätze die „Duracell-Häschen“ mit einem 2:1-Sieg (21:10, 18:21, 21:18) gegen den Jugendclub triumphierten und sich somit zum zweiten Mal hintereinander die Trophäe sicherten.

Beim folgenden Endstand mit 1. „Duracell-Häschen“, 2. Jugendclub, 3. Radfahrerverein „All Heil“ 04, 4. IBU 800, 5. Freiwillige Feuerwehr, 6. Keltenberg, 7. „Pilsbengel“ und 8. „Running-Gag“ bedachte man dann die vier Erstplatzierten jeweils mit einem Präsent, begleitet hierbei von viel Applaus.

Bei der Siegerehrung, die der Abteilungsleiter der Jedermänner, Marc Sommerrock, im Zelt des Fischerfestes durchführte, würdigte dieser besonders die örtlichen Sponsoren für die gestifteten Preise. bix

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.06.2018