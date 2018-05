Durchfahrt wird saniert

Anzeige

Sachsenflur.Nach dem Bauabschnitt der Fahrbahnsanierung der B 292 in Königshofen folgt nunmehr der Bereich der Ortsdurchfahrt in Sachsenflur mit Anschlussstrecke bis zur L 579, Abzweigung nach Unterschüpf. Die Sperrung des Verkehrs ist für den Zeitraum von Montag, 14. Mai, ab 7 Uhr bis voraussichtlich Mittwoch, 23. Mai, vorgesehen. Eine Zu- bzw. Abfahrtsmöglichkeit der Anwohner in Richtung Königshofen wird weitgehend durch das Straßenbauunternehmen ermöglicht werden. Nähere Auskünfte erteilt die Baufirma vor Ort.

Die Umleitung des Verkehrs erfolgt nach wie vor über Bad Mergentheim. Über die weiteren Bauabschnitte wird gesondert berichtet werden. lra