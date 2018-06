Durchfahrtshöhe für Lkw bei 4,70 Metern

Jetzt ist dort noch ein kleiner Durchlass, künftig soll dort aber die neue Bahnunterführung Nord mit einer Durchfahrtshöhe von 4,70 Metern den Bahndamm unterqueren und damit Lkw und großen Bussen die Einfahrt nach Lauda ermöglichen. © Thomas Schreiner

Seit Jahrzehnten ist sie geplant, nun soll sie kommen: Am Donnerstagabend stellten die beteiligten Ingenieurbüros die neue Bahnunterführung Nord in Lauda vor – und noch einiges mehr.

Lauda. Der Becksteiner Straße wird beim Neubau der Bahnunterführung Nord in Lauda eine bedeutende Rolle zukommen. Dies wurde am Donnerstagabend im Rahmen einer Bürgerversammlung in der Stadthalle mehr als

...

Sie sehen 8% der insgesamt 5346 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.06.2018