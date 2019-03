Ehrung für 50-jährige Treue

Königshofen/Beckstein.Zur Jahreshauptversammlung des VdK Königshofen/Beckstein im Gasthaus „Zum Gänschwirt“ in Königshofen begrüßte der Vorsitzende Dieter Ilg besonders den Kreisverbandsvorsitzenden Kurt Weiland.

In seinem Grußwort erläuterte Kurt Weiland die Aktivitäten des Kreisverbands, besonders erwähnte er die Gesundheitstage. Am Wochenende 11./12. Mai veranstalten die beiden Kreisverbände Tauberbischofsheim und Mergentheim die zweiten Gesundheitstage Main-Tauber-Kreis in der Stadthalle Grünsfeld, eine Ausstellung mit Fachvorträgen rund um die Themen Gesundheit, Pflege und Vorsorge. Ein Highlight der Veranstaltung ist am Samstag, 11. Mai, das Konzert mit Anita und Alexandra Hofmann „30 Jahre Leidenschaft“ in der Stadthalle in Lauda werden. Die beiden Künstlerinnen feiern ihr Bühnenjubiläum und präsentieren in einer großen Show ihre größten Hits und sorgen mit Tänzerinnen und einer Lichtshow somit für ein unvergessliches Konzerterlebnis für Augen und Ohren.

Im Bericht des Vorsitzenden ging Dieter Ilg im Besonderen auf den VdK ein. Die Sorgen der Menschen seien nicht weniger geworden. Die sozialen Mauern, meinte er, würden immer höher. Um diese neu entstehenden Hindernisse abzutragen, dafür setze sich der VdK im Besonderen ein.

Die Pflegeversicherung wurde 1995 gerade mit dem Ziel geschaffen, dass niemand im Alter wegen Pflegebedürftigkeit zum Sozialfall werden soll.

Der VdK weise völlig zu Recht daraufhin, dass Pflege arm mache. Es sei schließlich nicht hinnehmbar, dass Heimbewohner Kosten für Küche, Büros und Bäder oder an Beschaffung von Immobilien, Betten, Fahrzeugen aufkommen müssten.

Die Schere zwischen Eigenanteil und Pflegeleistungen öffne sich immer weiter. Durch die zu hohen Kosten würden schon heute viele Pflegebedürftige zum Sozialfall. Dies sei nach einem arbeitsreichen Leben entwürdigend, zum Sozialamt gehen zu müssen und dann zum Bittsteller und Taschengeldempfänger erniedrigt zu werden. Hier setze sich der VdK massiv für die Abschaffung der Förderung der Investitionskosten ein.

In einem weiteren Punkt erläuterte Ilg den Ausflug in das Glasmuseum nach Wertheim und die Hammerschmiede in Haßloch mit Abschluss in der Kartause Grünau und hoffte auf rege Teilnahme.

Schriftführer Herbert Alexander Gebhardt berichtete über die Aktivitäten des Ortsverbands mit den monatlichen Treffen.

Dabei gab es Vorträge über Pflegestufen von Klaus Burger, AOK Tauberbischofsheim, über sanfte Medizin sprach Renate Klüpfel, die Übersäuerung hatte Gertrud Schneider erläutert und über die Raunächte referierte Vera Braun. Außerdem informierte Gebhardt über den Ausflug nach Amorbach, zur Nudelfabrik Berres und das Leuchtenmuseum in Wettersdorf. Ein weiterer Höhepunkt sei der 70. Geburtstag des VdK-Ortsverbandes Königshofen/Beckstein gewesen.

Renate Ilg legte einen detaillierten Kassenbericht vor. Die Kassenprüfer Kurt Weiland und Agathe Geisler bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung. Dieter Ilg berichtete, in Vertretung, über die Arbeit der Frauenvertreterin. Um den Gemeinsinn zu stärken, sei es erforderlich, sich im unbezahlten Ehrenamt zu engagieren. Dies werde in der heutigen Zeit immer schwieriger, dafür Menschen zu finden, die das gemeinsam Tätigende mitzugestalten.

Den Strukturwandel könne man nicht aufhalten, aber Verantwortung für die Gemeinschaft werde immer wichtiger.

Danach beantragte Kurt Weiland die Entlastung des gesamten Vorstandes. Herbert Alexander Gebhardt hat sich nach drei Jahren als Schriftführer aus dem Vorstand aus persönlichen Gründen verabschiedet.

Zum Ende der Versammlung wurden verschiedene Mitglieder geehrt.

Das große goldene Treueabzeichen für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Günter Reinl verliehen. Das goldene Treueabzeichen für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielt Walter Kaufmann, für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden Hubert Geisler, Gerhard und Petra Münster, Werner Schad, Monika Scholz, Hilde Segeritz, Michael Wolf und Sarah Wolf das Treueabzeichen überreicht. ilg

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.03.2019