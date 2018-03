Ehrung langjähriger Mitglieder

Anzeige

Die kurz zuvor gewonnene Bürgermeisterwahl von Otmar Heirich war ein Erfolg für die Sozialdemokratie des gesamten Main-Tauber-Kreises. Bei Lisa Kosziecha, die vor 40 Jahren in Hameln in die SPD eingetreten ist, waren es auch persönliche vor allem familiäre Gründe SPD-Mitglied zu werden.

Das gesamtgesellschaftliche Engagement und die Solidarität unter den Mitgliedern waren eine weitere Triebfeder, sich im dortigen Ortsverein zu engagieren und zwar im Sinne Herbert Wehners, der immer wieder gebetsmühlenartig wiederholte, dass der Erfolg sozialdemokratischer Politik in erfolgreichen Ortsvereinen begründet ist . Emilia Ruff trat vor zehn Jahren der SPD bei. Mitten in der Banken- und Immobilienkrise 2007/2008 drohte eine weitere Spaltung der Gesellschaft. Dies widersprach ihrem ausgeprägten Verständnis einer sozial orientierten Zivilgesellschaft. „Schließlich überzeugte mich mein Mentor Siegfried Neumann, dass ich durch meine Mitgliedschaft in der SPD einen wesentlichen Beitrag für eine soziale Stadt liefern kann.“

Markus Herzer wurde für seine 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. Auf die Frage von Ruth Römig, wie er zur SPD gekommen sei, begründete Markus Herzer dies mit der Systemfrage der sogenannten 68er. „Als Student an der damals links orientierten Frankfurter Johann Wolfgang Goethe-Universität – Stichwort Frankfurter Schule – war mir sehr bald klar, dass die SPD mit ihrem Gesellschaftsmodell des Demokratischen Sozialismus für mich den größten persönlichen Freiheitsgewinn zwischen dem Kapitalismus und dem Kommunismus garantierte und deshalb bin ich Mitglied geworden.“

Unter dem Beifall der Versammlung gab der Jubilar der Hoffnung Ausdruck, „dass die SPD in Zukunft wieder stärker auf Reformen setzt, wie sie es erfolgreich in den 1960er und 1970er Jahren getan hat.“

Diesen Gedanken griff der Überraschungsgast des Abends, Bürgermeister und SPD-Landesvorstandsmitglied Frederick Brütting, in seiner kurzen Laudatio auf die Geehrten auf. Er verwies Fragestellungen, ob die SPD überhaupt noch Volkspartei sei in den Bereich der Spekulationen. „Ja“, so Brütting „wir haben einige Universitätsstädte an die Grünen verloren, aber auf der Ebene der Mittelstädte zum Beispiel Heilbronn, Neckarsulm, sowie auch in kleineren Gemeinden haben wir beachtliche Wahlerfolge unter anderem auch in meiner Heimatgemeinde Heubach (10 000 Einwohner) oder Haßmersheim im Neckar-Odenwald-Kreis.“

„Veranstaltungen wie diese Ehrungen heute sind ungeheuer wichtig, stärken sie doch den Zusammenhalt, den wir dringend brauchen, wenn wir im nächsten Jahr erfolgreiche Kommunalwahlen bestehen wollen. Gerade die Ländlichen Räume brauchen eine starke kommunale Kraft wie die SPD, die nicht von einer Vielzahl von Verbandsinteressen abhängig ist.“ Im Anschluss erhielten die Geehrten Urkunden und Anstecknadeln. Bodo Wischolek (40 Jahre), Christine Kastner (zehn Jahre) und Ahmet Duran Alp (zehn Jahre) konnten an der Ehrung nicht teilnehmen. spdlk

