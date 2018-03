Ein „Abend der Blasmusik“ steigt in Beckstein

Anzeige

Beckstein.Die Winzerkapelle aus Beckstein veranstaltet am Sonntag, 1. April, erstmals einen „Abend der Blasmusik“ im Winzersaal (Am Nonnenberg 3). Ab 19.30 Uhr sorgt zunächst die Musikkapelle Dienstadt für erste musikalische Akzente, bevor im Anschluss die Winzerkapelle Beckstein mit 100 Prozent böhmisch-mährischer Blasmusik bis tief in den Abend hinein auftrumpft. Schließlich soll am Ende des Konzertes auch ein gemeinsames Symposion der beiden Kapellen den blasmusikalischen Abend umrahmen. Die Idee für einen Abend der Blasmusik entwickelte sich aus dem Gedanken heraus, das traditionelle Osterkonzert der Winzerkapelle für die Zukunft neu zu organisieren und zu arrangieren. Das Ergebnis monatelanger Vorbereitung stellt schließlich dieser Abend der Blasmusik dar, der das Osterkonzert der Becksteiner fortan ersetzen soll. Karten gibt es an der Abendkasse. Bild: Kapelle