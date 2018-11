Ein Aktivposten auf vielen Gebieten

Unterbalbach.Auch wenn er als ältester von zwei Söhnen des langjährigen Bürgermeisters Wilhelm Kolb in Bad Mergentheim das Licht der Welt erblickte, und zwar genau am 25. November 1938, so blieb er doch ein „Bälmer“: In Unterbalbach, wo er aufwuchs, genießt er daher auch seinen Lebensabend: Egon Kolb, der am morgigen Sonntag seinen 80. Geburtstag feiert.

Der Jubilar fühlte sich seiner Heimatgemeinde, in der er sich stets stark engagierte, eigentlich immer verbunden, auch wenn es ihn in seiner Jugendzeit durchaus in die Großstadt trieb, und zwar nach Frankfurt am Main, der Metropole, in der er des Öfteren seine Ferien bei Verwandten verbrachte.

Noch heute erinnert sich Egon Kolb, wie er zu einer Zeit, als noch die Trümmerbahn durch Frankfurt fuhr, mit dem Fahrrad die Schluchten im Häusermeer erkundete. So landete er schließlich auch nach seiner Schulzeit in dieser hessischen Kommune, in deren Umfeld er die Laufbahn für den gehobenen Verwaltungsdienst einschlug. 1973 erfolgte dann die Versetzung zum Landratsamt des Main-Tauber-Kreises, der Behörde, in der er bis zu seiner Pensionierung 2000 zuletzt als Amtsrat im Kreisbauamt seiner Tätigkeit nachging.

In seiner Freizeit widmete sich der agile Pensionär neben der Mithilfe im großen Garten in erster Linie zwei weiteren Hobbys, nämlich dem Sport und der Musik - öffentliche Bereiche, aus denen er sich inzwischen aus gesundheitlichen Gründen nur ungern zurückzog. Bereits seit seinem zwölften Lebensjahr zählte Egon Kolb bis vor wenigen Jahren als Aktivposten zum Musikverein Unterbalbach, zuerst als Trompeter, später als Alt-Saxofonist. Danach begleitete er die Kapelle bei den diversen Unterhaltungsauftritten am Keyboard – genauso, wie er auch bei entsprechenden Anlässen den katholischen Kirchenchor als mittlerweile Ehrenmitglied auf der Orgel unterstützte.

Kein Wunder, dass somit die verdienten Auszeichnungen nicht ausblieben: Neben dem Dank und der Anerkennung vom Amt für Kirchenmusik der Erzdiözese Freiburg für 65 Jahre Lobpreisung als Organist erhielt der Jubilar 2010 auch die Ehrennadel in Gold mit Diamant seitens der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände für 60-jährige Mitwirkung als Blasmusiker, gekrönt schon 2003 durch die Ehrenmitgliedschaft des Musikvereines.

Aber nicht nur die verschiedensten Instrumente beherrscht Egon Kolb, ab frühester Jugend spielte der Unterbalbacher auch in den Schüler- und Jugendmannschaften der DJK, ehe er sich zum gefürchteten Mittelstürmer in der „Ersten“ entwickelte.

Nach zwischenzeitlichem, über fünfjährigem Einsatz als Trainer beim Nachwuchs und bei den Senioren sowie nach Beendigung seiner aktiven Laufbahn bei den Alten Herren, die ihn zum Ehrenspielführer ernannten, wandte er sich dann dem Tennissport zu.

Hier fungierte er 1985 als Mitbegründer der DJK-Tennisabteilung und danach als Abteilungsleiter, bis man ihn nach Niederlegung dieses Amtes 2000 zum Ehrenabteilungsleiter kürte. Bis dieser Tage schwang der nunmehr 80-Jährige regelmäßig mit einigen Gleichgesinnten mittwochs das Racket, mündend in den obligatorischen Stammtisch.

Während Egon Kolb nach 15 Jahren im Unterbalbacher Ortschaftsrat und zehnjähriger Zugehörigkeit zum Gemeinderat von Lauda-Königshofen Mitte der 90er Jahre sein Engagement in der aktiven Kommunalpolitik beendete, blieb er seinen örtlichen Vereinen, dem Radfahrer- und dem Hundeverein (über 40 Jahre), sowie der Nabu-Ortsgruppe Lauda und dem Deutschen Roten Kreuz bis heute treu.

Hinzu kam mittlerweile noch der Posten als Stellvertreter im Stadtverband der Senioren-Union der CDU für den Jubilar, den man außerdem 1994 mit der Ehrenmedaille des Gemeindetages Baden-Württemberg bedachte.

Egon Kolb, der die Gemütlichkeit und vor allem das Feiern liebt sowie einen guten Taubertäler Wein schätzt, besuchte stets gerne in gewissen Abständen die Thermen in Bad Staffelstein oder Bad Windsheim – natürlich mit Frau Uschi, der guten Seele des Hauses, mit der er 1964 vor den Traualtar trat.

Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor, und zwar Tochter Ariane (52) und Sohn Hilmar (47), die nebst Anhang zum morgigen 80. Geburtstag mit einem großen Auflauf im Familienkreis gratulieren. Den darüber hinaus weiteren sicherlich zahlreichen Glückwünschen von Verwandten, Freunden und Bekannten schließen sich auch die Fränkischen Nachrichten an. bix

