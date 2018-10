Ein besonderer Ort der Besinnung

Die weihnachtlichen Gottesdienste 2019 sollen in der Stadtkirche gefeiert werden – wenn sie in neuem Glanz erstrahlt. Jetzt ist die Innenrenovierung des Gotteshauses in Angriff genommen worden.

Lauda. Ein ungewohnter Anblick bietet sich derzeit Betrachter – gähnende Leere dominiert im Innenraum der Kirche in Lauda, die dem Heiligen Jakobus geweiht ist. Eine stattliche Summe, zu Beginn

...