Ein echter Hörgenuss für Herz und Seele

Beckstein.Unter dem Motto „Hörgenuss für Herz und Seele“ präsentierte das Duo „June und Leo“ ein stimmungsvolles Advents- und Weihnachtskonzert im gut besuchten St.-Kilian-Gewölbekeller der Becksteiner Weinwelt.

June und Leo“ sind die norwegische Sängerin June Chatrine Weber aus Oberlauda sowie der aus dem Allgäu stammende und in Deubach lebende Gitarrist und Sänger Leo Guggenmos. Seit ihrer Zusammenkunft als Musikduo vor knapp zwei Jahren absolvierten June und Leo mehrere öffentliche Auftritte, so auf der Agima in Königshofen, beim Weinfest am Schloss in Tauberbischofsheim, bei einem Benefizkonzert in der Schule im Taubertal in Unterbalbach und bei Konzertabenden ebenfalls im St.-Kilian-Keller der Becksteiner Weinwelt.

Zudem zählt June zu den Hauptdarstellern des Musicals „Amazing Grace“, das vom 22. bis 24. März 2019 von der Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal in der Stadthalle in Lauda aufgeführt wird.

„Einige schöne und ruhige Stunden in gemütlicher Atmosphäre fernab vorweihnachtlicher Hektik“, hatte Michael Spies von der Becksteiner Winzer zur Begrüßung die Gäste aufgerufen. Im Verlauf desKonzertabends im sehr stilvollen Ambiente und gemütlicher Clubatmosphäre des St-Kilian-Gewölbekellers standen zum einen Lieder, Popsongs, Hitklassiker und unvergessliche Evergreens aus den vergangenen Jahrzehnten bis hin zu Bestsellern der aktuellen Neuzeit vieler Musikgrößen auf dem außerordentlich vielfältigen Programm in insgesamt sieben Sprachen.

Neben diesen musikalischen Spezialitäten und Genüssen boten „June und Leo“ zudem auch jahreszeitlich spezifische Überraschungen mit sowohl klassischen und traditionellen als auch neuzeitlich modernen Weihnachtsliedern wie „Leise rieselt der Schnee“, Franz Schuberts „Ave Maria“ „I’m Dreaming of a White Christmas“ und Ella Endlichs „Küss mich, halt mich, lieb mich“ aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ sowie „Stille Nacht“, das von dem Duo am späten Abend zum Abschluss dieses Advents- und Weihnachtskonzertes gemeinsam mit dem Publikum erklang. Genüsse wurden zudem nicht nur in musikalischer Form für Herz und Seele serviert, sondern auch mit exzellenten Kilian-Weinen der Becksteiner Winzer, weiteren Getränken und kleinen kulinarischen Spezialitäten. pdw

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.12.2018