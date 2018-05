Anzeige

Lauda.Die Lauda FabrikGalerie startet am Mittwoch, 30. Mai, um 17 Uhr mit einer neuen Ausstellung in der Reihe „Art After Work“ und lädt zu inspirierenden Gesprächen mit der aus Koblenz stammenden Künstlerin Renate Lehmann ein. Die farbenprächtigen Ölgemälde können Besucher bis zum 27. Juli nach Anmeldung (E-Mail: info@lauda.de, Telefon: 0 93 43 / 50 30) erleben. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr und Freitag von 9 bis 14 Uhr.

Wie viel Kunstfertigkeit doch der große Eisvogel aufwendet, um den besten Lebensraum für seine Raupen zu finden. Wie sorgfältig er die Eier platziert. Und wie wunderbar dann seine Metamorphose zum schillernden Schmetterling verläuft. Renate Lehmann liebt diese Wunder des Lebens, in die sie sich in aller Gründlichkeit hineinvertieft, um mehr wahrzunehmen als die bloße Oberfläche. Um sie in einen detailverliebten, intensiven Formen- und Farbenrausch zu malen, der das Leben, die Kraft, die Freude feiert. „Sehlandschaften“ heißt die Ausstellung in der Lauda FabrikGalerie, in der die Koblenzer Künstlerin Arbeiten aus den vergangenen fünf Jahren präsentiert.

„Die Kinderstube des Eisvogels“ ist auch dabei, ein Fest für die Sinne. Gut zwei Monate hat sie an dem Ölgemälde gearbeitet. Eine typische Zeitspanne, bis ein Lehmann-Bild vollendet ist, denn es lebt von Details. Die reiche Ornamentik ist zeitintensiv.