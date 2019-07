Ein ganzer Ort rockt am 13. Juli

Beckstein.Nach der erfolgreichen und ausverkauften Show in der Wandelhalle Bad Mergentheim gibt es am 13. Juli ein Wiedersehen mit der Band Elvis & The Evergreens in Beckstein. Fans von Elvis Presley, Marius-Muller Westernhagen und Connie Francis dürfen sich wieder freuen.

Olav Wischulke singt live in original getreuen Kostümen und einer überzeugenden Performance. Seine Stimme ist kaum vom Original zu unterscheiden. Er ist einer der besten Elvis-Interpreten weltweit. 2009 belegte er auf dem großen Elvis-Contest in Tampa Florida den zweiten Platz.

Die Songs der deutschen Rocklegende Marius Muller-Westernhagen sind heutzutage auch zu Evergreens geworden. Karl Vogel garantiert mit seiner Leidenschaft und Stimme ein echtes Westernhagen-Feeling.

Connie Francis alias Melanie Kessler hatte ihr Debüt mit „The Evergreens“ in der Wandelhalle im Juni. Aufgrund des großen Erfolges und der guten Resonanz mit Titeln wie „Schöner fremder Mann“ oder „Paradiso“ darf man sich auf weitere gemeinsame Shows in der Zukunft freuen.

Auch internationale Oldies von Roy Orbison, Jerry Lee Lewis, The Fortunes, Searches und vielen mehr sind wieder mit dabei und gehen ins Ohr und in die Beine.

Das Sommernachtsfest zum 125. Geburtstag der Becksteiner Winzer beginnt ab 19 Uhr bei freiem Eintritt auf dem Gelände der Winzer.

