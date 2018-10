Ein „historischer Moment“

Lauda-Königshofen.Viel Lob und Anerkennung: Von einem „historischen Moment“ sprach gar Bürgermeister Thomas Maertens, als der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am Montagabend im Rathaus in Lauda das Ergebnis der Jahresrechnung für den Haushalt 2017 feststellte sowie einhellig und durchaus erfreut zur Kenntnis nahm.

Die letzte Jahresrechnung nach kameraler Buchungssystematik schließe mit äußerst positiven Resultaten ab, hob eingangs Stadtkämmerer Günter Haberkorn hervor, der unter anderem darauf hinwies, dass sich die Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt auf 5,419 Millionen Euro belaufe, was die zweithöchste Rate in der Geschichte der Stadt Lauda-Königshofen bedeute.

Nach Abzug der Tilgungsleistungen über 1,025 Millionen Euro sei eine Netto-Investitionsrate von knapp 4,4 Millionen Euro verblieben – ebenfalls der zweite Rang in dieser Kategorie, so der Leiter des Kämmereiamtes, der anmerkte, dass es durch diesen erheblichen Überschuss gelungen sei, die veranschlagte Kreditaufnahme von 1,678 Millionen Euro zu vermeiden und zudem der allgemeinen Rücklage noch einen Betrag über mehr als 6,6 Millionen Euro zuzuführen.

Laut Haberkorn habe der Schuldenstand des städtischen Haushaltes zum 31. Dezember 2017 beinahe 9,718 Millionen Euro betragen, der niedrigste Stand seit 2000, was bei 14 590 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung von 666,03 Euro entspreche.

Der Stadtkämmerer, der kurz auf die Umstellung auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen vorausschaute, warnte aber noch davor, dass die berechtigte Freude nicht den Blick darauf verstellen solle, in welchem finanziellen Umfeld das Ergebnis zustande gekommen sei, ehe sich Mitglieder aus dem Gremium zu Wort meldeten.

Während Marco Hess (CDU, Oberbalbach) den seit 18 Jahren geringsten Schuldenstand würdigte und das „solide Resultat“ unterstrich, lenkte er gleichzeitig auch das Augenmerk auf künftige Aufgaben wie unter anderem den Naturschutz, bevor Siegfried Neumann (SPD/Freie Bürger, Lauda) die „gute Entwicklung“ ebenso nicht verhehlte. Allerdings sei dies kein Glanzstück seitens der Stadt, sondern zurückzuführen auf die allgemeine Lage und erzielt durch „Sondereffekte“, erklärte Neumann, der es als „fahrlässig“ befand, sich „hieran zu berauschen“.

Von „erfreulichen Zahlen“ sprach darüber hinaus noch Hubert Segeritz (Freie Bürgerliste, Lauda), der jedoch die Kollegen dazu aufrief, die künftigen Risiken im Auge zu behalten. So befürchte er bei der Umsetzung aller möglichen Projekte eine baldige Verdoppelung des derzeitigen Schuldenstandes auf bis zu 20 Millionen Euro. bix

