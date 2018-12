Ein imposanter Klangkörper

Königshofen.Zum festen Bestandteil in der Adventszeit zählt mittlerweile das feierliche Konzert des Großen Blasorchesters des Musikvereins Umpfertal Boxberg. In diesem Jahr findet das Konzert zum ersten Mal in der St. Mauritius Kirche in Königshofen statt. Das Große Blasorchester spielt am Sonntag, 16. Dezember, um 18 Uhr in Königshofen.

Nicht nur ein beeindruckendes Bild, sondern auch einen imposanten Klangkörper stellen die rund 50 Musiker mit ihrem Dirigenten Volker Metzger dar.

Eröffnet wird das Konzert mit dem eindrucksvollen „Arioso“ von Johann Sebastian Bach. Jacob de Haan arrangierte dieses bekannt und beliebte Werk, ohne den Charakter des Originals zu verfälschen. In einer abwechslungsreichen Instrumentierung kommt die Schönheit dieser Musik voll und ganz zur Geltung. Außerdem „Highlights from Chess“, eine Auswahl aus dem Musical „Chess“ von den beiden Abba-Mitgliedern Benny Andersson und Björn Ulvaeus.

Aus der Suite No. 1 von Peer Gynt hinterlässt der Eröffnungssatz „Morgenstimmung“ sehr eindrucksvoll die sehr bildhafte Vorstellung eines kühlen, sonnenhellen skandinavischen Morgens, in dem Flöte und Oboe abwechselnd das Thema aufgreifen.

Nicht fehlen dürfen natürlich Stücke, die Weihnachtsstimmung erzeugen – und das in diversen Ausprägungen: Von „Tochter Zion“ arrangiert von Guido Rennert über den Bing-Crosby-Klassiker „White Christmas“ in der swingenden Version von Naohiro Iwai bis hin zu traditionellen Adventsliedern.

Der erfolgreiche Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ verzaubert seit Jahrzehnten Jung und Alt mit der herzergreifenden Geschichte des Mädchens Aschenbrödel und wunderschönen Landschaftsaufnahmen – und natürlich mit der berührenden Musik von Karel Svoboda.

Vor allem das liebliche Hauptthema der Filmmusik ist auf der ganzen Welt bekannt und lässt viele Menschen sofort mitsummen. Komponist und Arrangeur Guido Rennert hat die schönsten Themen dieses Märchenfilms liebevoll zu einer großen Suite zusammengestellt.

Rennert hat diese Suite wie eine sinfonische Dichtung angelegt, so dass der Zuhörer den kompletten Ablauf des Filmes nachvollziehen kann. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. mu

