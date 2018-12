Ein intensiver Blick über den Tellerrand

Für bestimmte Zeit im Ausland arbeiten? Für Willi Lackenbauer aus Lauda hat sich dieser Wunsch erfüllt. Er arbeitet seit zehn Jahren immer wieder mal für mehrere Wochen als Lehrer in Thailand.

Lauda-Königshofen. Willi Lackenbauer ist gut vernetzt. Schließlich war er bis 2014 Leiter der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft in Kupferzell. Und die ist in landwirtschaftlichen Kreisen nicht unbekannt, zumal auch dem Stuttgarter Landwirtschaftsministerium zugeordnet. So kam der Kontakt nach Thailand zustande. Das Landwirtschaftsministerium schickte eine Gruppe von etwa 50 thailändischen Schuldirektoren, die in Deutschland auf Informationsreise waren, für einen Tag in seine Akademie nach Kupferzell.

„Natürlich wurden da auch Einladungen ausgesprochen“, erinnert sich der Laudaer. Seine erste Reise ins Land des Lächelns war dann 2008. Bis heute folgten weitere 15 Thailand-Aufenthalte, in der Regel für zwei Monate, manchmal auch etwas kürzer. „Ich war als Sprecher zum Weltlehrertag in Bangkok eingeladen und zur Konferenz der ,future farmers of Thailand’ unter der Präsidentschaft der Prinzessin. Dort werden Themen bearbeitet, die im Schulwesen mit Landwirtschaft zu tun haben“, erzählt Willi Lackenbauer den FN.

In diesen zehn Jahren unterrichtete er mittlerweile an sieben Colleges Englisch, in einem sogar Landwirtschaft in englischer Sprache und einmal auch vier Wochen Deutsch. Zusätzlich gab er im Ministry of education dem Stab sowie dem stellvertretenden Generalsekretär in Englisch Unterricht. „Dazu gehörte auch, wie man ohne all zu viel Aufwand englische Zeitungen liest.“

Im Ministerium ist sein Lohn etwa so hoch, dass der Flug und die Parkgebühren am Flughafen gedeckt sind und er darf in einem Gästehaus des Ministeriums wohnen. An den Colleges arbeitet Willi Lackenbauer ehrenamtlich und er bekommt dafür eine landesübliche Unterkunft und Verpflegung. „Mein Lohn ist, dass ich im Rahmen der Aufenthalte auf allerlei Veranstaltungen dabei bin und auch am Wochenende zu Besichtigungen eingeladen werde. Ich hoffe allerdings sehr, dass ich nicht nur eingeladen werde, weil ich nichts koste“, schmunzelt er.

Im Moment ist er auf Einladung des Bildungsministeriums an einem privaten College in Bangkok tätig, wo der Laudaer nicht nur Englisch, sondern auch in den Tourismusklassen deutsche Kultur unterrichtet. Vor kurzem reiste er mit einigen Lehrern und 80 Studenten zu einem „English-camp“ in der Provinz Petchaburi in ein Ressort am Meer. „Das machen viele Colleges. Man ist da einige Tage zusammen und bei allerlei Aktivitäten wird ausschließlich Englisch gesprochen. Das nimmt den Studenten die Scheu vor dem Sprechen. Dabei ist mir manches ungewohnt“, berichtet Willi Lackenbauer weiter. So sei für ihn etwa bei den Aktivitäten nicht immer das Lernziel ersichtlich.

In den zehn Jahren haben sich die Verhältnisse in den thailändischen Schulen stark gewandelt. War es bei seinem ersten Aufenthalt 2008 noch die Regel, dass die Antworten auf Fragen des Lehrers im Chor fielen, ist es heute durchaus so, dass man einzelne Schüler an die Tafel zum Schreiben oder Sprechen holt.

„Gegenüber Europäern sind die Schüler sehr scheu und sprechen daher sehr leise, sie wollen unbedingt Fehler vermeiden. Das verlangt vom Lehrer viel Gespür für den jeweiligen Schüler. Die Lehrpläne sind ganz eindeutig auf Internationalisierung ausgerichtet. Das gibt dem Unterricht in meinem Fach Englisch einen besonderen Stellenwert“, so Lackenbauer weiter. Viele Schüler hätten außerhalb der Schule allerlei Jobs. Deshalb sind Anzeichen ausgeprägter Müdigkeit nicht so selten. „Den Unterschied zwischen Desinteresse und echter Müdigkeit zu erkennen, ist nicht immer einfach“, berichtet der Laudaer Lehrer.

Ein noch weit größeres Problem als in deutschen Schulen sei der exzessive Gebrauch von Handys. Obwohl verboten, sei diesem Problem nicht beizukommen und die Schüler nutzten ihr Handy im Unterricht ganz öffentlich.

Zwischen öffentlichen und privaten Colleges gebe es vor allem Unterschiede in der Ausstattung der Schulräume. Bei Letzteren sind Klimaanlagen und Projektionsgeräte durchaus Standard. In der Qualität des Unterrichts gebe es jedoch keine Unterschiede.

