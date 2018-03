Ein „Ja“ mit heftigem Bauchweh

Anzeige

Die Zufahrt zur Abbaustätte erfolge von Unterwittighausen kommend über die Kreisstraße K 2882. Ungefähr 430 Meter vor der Ortsdurchfahrt von Poppenhausen solle die vorhandene und ausgebaute Weganbindung an die Kreisstraße als Zu- und Abfahrt genutzt werden. Von dort verlaufe die Wegtrasse bis in den Steinbruch auf einem ausgebauten Flurweg und anschließend über einen vorhandenen Grasweg, der entsprechend den Anforderungen einer Lkw-Nutzung ausgebaut werden müsste. Eine Verbreiterung der bestehenden Anbindung an die K 2882 wäre nach ersten Überprüfungen nicht erforderlich. Die Materialabfuhr der Rohblöcke finde ausschließlich nur in Fahrtrichtung Unterwittighausen statt.

Wie aus zahlreichen entsprechenden Schreiben und Äußerungen gegenüber der Gemeinde offenkundig geworden sei, werde das Vorhaben von der Bevölkerung in Poppenhausen sehr kritisch gesehen, berichtete Bürgermeister Marcus Wessels. Insbesondere die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, die Lärmbelastung durch den Abbau und die Zunahme des Lkw-Verkehrs sowie Schmutzbelastungen seien als Kritikpunkte angeführt worden.

Darüber hinaus würde der LKW-Verkehr wiederum durch Oberwittighausen führen, was die ohnehin schon hohe Belastung des Ortsteiles weiter verschärfe. Aus diesen Gründen sehe die Verwaltung die Zunahme der Steinbruchaktivitäten auf dem Gemarkungsgebiet ebenfalls sehr kritisch und habe dies sowohl dem Bauträger als auch dem Landratsamt gegenüber bereits im Mai 2017 mitgeteilt.

Die Gemeinde Wittighausen sei einerseits zwar nicht Genehmigungsbehörde, andererseits jedoch gefragt, nach Abwägung von Argumenten ihr Einvernehmen zu geben, erklärte Wessels. Paragraf 35 des Baugesetzbuches biete die Grundlage oder beinhalte sogar den Auftrag, dass im Außenbereich Vorhaben nur zulässig seien, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstünden.

Entgegenstehen könne allerdings unter anderem, wenn ein Vorhaben Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Bodenschutzes, des Denkmalschutzes oder die natürliche Eigenart der Landschaft und ihren Erholungswert beeinträchtigen oder das Orts- und Landschaftsbild verunstalten würde. Das geplante Projekt befinde sich an einem sanften Hang unmittelbar unterhalb eines Waldes und sei von vielen Seiten einsehbar, so eines der Gegenargumente. Darüber hinaus bedinge die Lage eine hohe Fernwirkung, so dass das Landschaftsbild in seiner Eigenart und in seiner Erholungsfunktion nach hiesiger Auffassung erheblich beeinträchtigt werde.

Nicht nur die reine Optik sehen

Hierbei müsse berücksichtigt werden, dass unter der Begrifflichkeit „Landschaftsbild“ nicht nur die reine Optik zu verstehen sei, sondern ebenso weitere das ästhetische Empfinden beeinträchtigende Faktoren wie jegliche Art von Emissionen, also auch eine Staub- und Lärmbelastung.

Vor diesem Hintergrund und aufgrund der Tatsache, dass sich die überwiegende Bevölkerung speziell in Poppenhausen unter anderem mit der Begründung der Einschränkung der Lebensqualität gegen das Vorhaben gewendet habe, werde die Schutzwürdigkeit und hochrangige Bedeutung des Landschaftsbildes unterstrichen. Außerdem sei das betreffende Areal im rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Grünsfeld-Wittighausen als landwirtschaftliche Fläche dargestellt, dortige Bereiche für die Gewinnung von Bodenschätzen seien jedoch weder in dem derzeit gültigem Planwerk dargestellt noch in dessen aktueller Fortschreibung vorgesehen. „Wir haben zwar Steinbrüche, jedoch kommt die jeweilige Gewerbesteuer anderen Gemeinden zu“, gab Wessels darüber hinaus zu bedenken.

Ratsherr Herbert Reinhard gab zu bedenken, dass das Gremium in der Vergangenheit anderen Steinbrüchen zugestimmt habe und insofern auch diesem jetzt beantragten Projekt zustimmen müsse. Er würde es jedoch begrüßen, eine Entscheidung zu vertagen, um noch weitere und differenziertere Informationen zu erhalten. Ratskollege Gerhard Skazel meinte, er sehe keine Möglichkeit, das Einvernehmen zu versagen. Gleichsam äußerte sich Michael Schinnagel, da ebenfalls nach seiner Rechtsauffassung ein Einvernehmen nicht verwehrt werden könne.

Einhergehend plädierte er nebst den weiteren Ratsmitgliedern dafür, die Bedenken gegen den vorgesehenen Steinbruch bei der zuständigen Genehmigungsbehörde, dem Landratsamt des Main-Tauber-Kreises einzureichen. Albert Häussler betonte, es solle zudem darauf abgesehen werden, die Fläche nach Ende des Abbaus in einigen Jahrzehnten wieder landwirtschaftlichen Nutzungen zurückzuführen.

Thomas Haaf, Mitgesellschafter der Firmengruppe Haaf GmbH, hob hervor, dass es sich bei seinem Unternehmen nicht um einen auswärtigen Investor, sondern um einen regionalen Familienbetrieb sowie sowohl einen Abbau- und Produktions- als auch Einzelhandel- und Dienstleistungsbetrieb handle, der bei seinen Vorhaben und Projekten ebenso auf die Umgebung und Umwelt achte wie nach erfolgtem Abbau auf eine anschließende fachgerechte Rekultivierung.

