Ein passionierter Wanderer und Künstler

Lauda-Königshofen.Sein Name ist ein Synonym für das Kunst- und Kulturleben in Lauda-Königshofen. Obwohl er schon längst seinen wohlverdienten Ruhestand genießen könnte, steht Norbert Gleich bereits seit 25 Jahren im Dienste der Stadtverwaltung. An eine Pensionierung ist auch weiterhin nicht zu denken, denn es gibt viel zu tun. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde überreichte Bürgermeister Thomas Maertens dem Jubilar eine Dankurkunde und blickte auf das umfangreiche Lebenswerk des „kunsterfahrensten Mitarbeiters des ganzen Rathauses“, wie er Norbert Gleich treffend bezeichnete, zurück.

Wer in den vergangenen Jahren zum Beispiel die „Kleine Ausstellung im Rathaus“ oder eine Veranstaltung in der Galerie „das auge“ besucht hat, wird Norbert Gleich ganz sicher schon begegnet sein. Denn er sorgt dafür, dass die Motive in den Bilderrahmen sauber gerahmt sind, richtet die Exponate in den Vitrinen blitzblank her und führt die Betrachter, die mit ihren Fragen auf ihn zugehen, informativ und mit hohem Sachverstand in die Welt der Kunst und der Kultur ein.

Sein Wissen und seine Expertise stellt er außerdem als Vorsitzender und Mitbegründer des Kunstkreises Lauda-Königshofen zur Verfügung. Darüber hinaus bereichert er die Partnerschaft mit der Lauda-Königshöfer Partnerstadt Boissy-Saint-Léger mit gegenseitigen Kunstausstellungen des dortigen Kunstvereins „Ombre et Lumière“. Auch die monatlichen Kinomobil-Vorstellungen im Laudaer Caritassaal organisiert Norbert Gleich tatkräftig mit, daneben gehört er zum Stammpersonal auf Tourismusmessen in ganz Deutschland. Hinzu kommen viele weitere Projekte, die der ehemalige Berufssoldat mitbegleitet.