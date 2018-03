Ein Schnitt aus Kostengründen

Anzeige

Die Stadträte schlossen sich letztendlich am Montag der zweiten Variante an, zumal dies Bürgermeister Thomas Maertens zuvor auch vorgeschlagen hatte. „Die Rendite im Netzbetrieb ist nicht mehr so hoch wie früher, deswegen hege ich Zweifel, ob eine Partnerschaft noch sinnvoll ist“, so das Stadtoberhaupt.

Marco Hess (CDU) schloss sich dieser Haltung an, nicht zuletzt auch deshalb, weil bisher rund 250 000 Euro an Kosten aufgelaufen seien, letztendlich aber immer noch keine Klarheit bestünde. Er erneuerte seinen Vorschlag von vor einem Jahr, sich deshalb nur noch auf die reine Konzessionsvergabe zu beschränken.

Andreas Schäffner (Freie Bürgerliste) bezeichnete die enormen Kosten bisher als „aberwitzig“. „Wir sind mittlerweile nicht mehr Herr des Verfahrens.“ Schäffner schlug deshalb vor, aus Kostengründen auf weitere Gerichtsverfahren zu verzichten, dafür aber in einem neuen Konzessionsvertrag eine Kündigungsklausel nach zehn Jahren zu vereinbaren. Für seine Fraktionskollegin Angelika Tolle-Rennebarth ist die Androhung einer Klage „unbegründet“, weswegen sie nach wie vor am Kooperationsmodell festhalten möchte und deshalb gegen die Ausschreibung eines neuen Konzessionsvertrages votierte.

Die sah zwar auch Jörg Aeckerle (SPD/Freie Bürger) als die bessere Lösung an, doch „die fehlende höchstrichterliche Rechtssprechung sowie die hohen Kosten sprechen dagegen.“ Seiner Meinung nach würden die Kommunen im Regen stehengelassen. Aeckerle sprach sich ebenfalls für eine Kündigungsmöglichkeit nach zehn bis 15 Jahren aus.

Gar die große Politik machte Werner Kilb (CDU) für das Dilemma verantwortlich: „Es war eine Fehlentscheidung aus der Energiewende heraus, auf das Kooperationsmodell zu setzen. Dieses Projekt war für uns eine Nummer zu groß. Da die EnBW eine Landesveranstaltung ist, war klar, dass dies nichts wird. Man hätte ja dann schließlich der eigenen Firma geschadet, wenn die EnBW reihenweise nicht mehr von den Kommunen berücksichtigt werden würde“, machte Kilb seine Kritik am Politikwechsel im „Ländle“ fest.

Hubert Segeritz (Freie Bürger) vermisste eine „klarere gesetzliche Regelung.“

Mit 18 Ja- und zwei Gegenstimmen sowie fünf Enthaltungen baut die Stadt nun wieder auf einen Konzessionsvertrag. thos

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.02.2018