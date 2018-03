Ein Tag drehte sich alles um Gesundheit

Anzeige

Bei dieser Station hieß es „tief durchatmen“: Im ersten Testdurchlauf wurde das Lungenvolumen ermittelt und abgeglichen, ob dieses dem biologischen Alter entspricht. In einem zweiten Schritt bestimmte man den CO2-Gehalt im Atemvolumen – und entlarvte so manchen Raucher. Um Blutdruck und Blutzucker ging es beim HKL-Check. Neben der Messung der beiden Werte erhielten die Mitarbeiter wertvolle Tipps zur Vermeidung von Bluthochdruck. Bewegung kam bei der Herzfrequenz- und Kraftausdauer-Messung der Beinmuskulatur mit einem Stepper ins Spiel. Hierbei wurden Ruhepuls, Belastungspuls während der Bewegung und der Erholungspuls gemessen.

Ideal auf den Alltag der Mitarbeiter zugeschnitten und sehr anschaulich las man anhand von beispielhaften Lebensmitteln den jeweiligen Zucker- und Fettgehalt ab. Eine Ernährungsberaterin zeigte schmackhafte Alternativen auf. In ungezwungener Atmosphäre bei einem gesunden und leckeren Büfett lernte man also einiges, um das eine oder andere mit in den beruflichen Alltag zu integrieren. strabag

