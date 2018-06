Ein Versuch, hinter die Dinge zu schauen

Anzeige

Lauda.„Sehlandschaften“ – unter diesem Titel präsentiert die „FabrikGalerie“ der Firma Lauda im Juni und Juli Werke von Renate Lehmann aus Koblenz, bei der Eröffnung begrüßt von Geschäftsführer Dr. Marc Stricker, ehe Norbert Gleich, Vorsitzender des Kunstkreises Lauda-Königshofen, ihren künstlerischen Weg skizzierte.

Schon beim Abitur war Lehmanns Schwerpunktfach Zeichnen und Malerei, ein anschließendes Studium an der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule Koblenz mit den Studienfächern Kunst, Philosophie, Psychologie und Englisch führte sie als Lehrerin an die Konrad-Adenauer-Schule in Vallendar.

Mit ihren Ausbildungen in Psychosynthese und Maltherapie ging sie zielgerichtet ihren Weg weiter. „Mit ihren Bildern versucht sie hinter die Dinge zu schauen, Realitäten aufzuspüren, die wir Menschen in diesem Zusammenhang normalerweise nicht sehen“, sagt der Kunstkreis-Vorsitzende; er nennt Renate Lehmann eine immer Suchende, die hinterfragt, Antworten zu finden sucht, um das von ihr Gesehene künstlerisch umzusetzen. Eine Synthese aus erlebter Realität mit ihren eigenen Gedanken und Ideen wird so zu einer neuen Realität in den „Sehlandschaften“.