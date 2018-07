„Einblick – Eine Entdeckungsreise“

Anzeige

Lauda.Die Lauda FabrikGalerie setzt am 1. August um 17 Uhr mit einer neuen Ausstellung die erfolgreiche Reihe „Art After Work“ fort und lädt zu inspirierenden Gesprächen mit der aus Kornwestheim stammenden Künstlerin Sibylle Möndel ein. Die eindrucksvollen Bilder können Besucher bis zum 21. September nach Anmeldung (E-Mail: info@lauda.de, Telefon: 09343/503-0) erleben. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr und Freitag von 9 bis 14 Uhr.

Sibylle Möndels Bilder haben einen langen Gestaltungsweg hinter sich. Der erste Pinselstrich ist für die Malerin und Grafikerin der erste Schritt auf dem Weg hin zur vollendeten Komposition malerischer und gedruckter Schichten. Für Sibylle Möndel macht die künstlerische Melange Sinn. Wie sehr, zeigt sie in der Lauda FabrikGalerie in ihrer Ausstellung. Und auch hier gilt: Ein Blick ist nur der erste Schritt, um Einblicke in ihre Kunst zu bekommen. Sibylle Möndels Bilder sind eine Entdeckungsreise.

Die drei Werkgruppen sind auf die Raumsituation in der FabrikGalerie abgestimmt. Zwei Arbeiten aus der Reihe „Stuhlstilwelten“ im Foyer rund um das Motiv des an- und abwesenden Menschen geben Einblicke in den Kunst- und Kulturraum, in dem sich die Künstlerin bewegt. Entstanden sind sie im Jahr 2005.