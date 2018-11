Einblick in die Produktion

Lauda-Königshofen.Die Junge Union (JU) Lauda-Königshofen setzte ihre 2015 begonnene Wirtschaftsreihe in Beckstein fort. Dort kamen die Teilnehmer in den Genuss einer Führung durch die Becksteiner Winzergenossenschaft mit dem Geschäftsführer der Becksteiner Winzer eG, Michael Braun. Stadtverbandsvorsitzender Marco Hess hieß neben zahlreichen Mitgliedern auch den Bürgermeisterstellvertreter Klaus Vierneisel willkommen.

Gemeinsam wurde der Weg durch die einzelnen Produktions- und Vertriebsschritte, die auch die Trauben bei ihrer Ankunft in Beckstein begehen, durchlaufen.

Zunächst war hierbei natürlich die Traubenannahme und die damit verbundenen logistischen Herausforderungen zu erwähnen. Mit 354 Mitgliedern aus 21 verschiedenen Weinorten und einer Rebfläche von 276 Hektar ist eine gute Planung und Absprache, wann die verschiedenen Weinsorten angeliefert werden sollen, unerlässlich.

Hierbei erklärte Michael Braun den Umgang mit der Maische und wie aus ihr in mehreren Schritten schlussendlich der Wein entsteht. Auch der hohe Stellenwert der konstanten Qualität der Becksteiner Weine wurde verdeutlicht, da nur hierdurch ein hochwertiges Produkt mit Wiedererkennungswert geschaffen werden kann.

Im Anschluss wurden die verschiedenen Tanks, die zur Aufbewahrung des Weines dienen, gezeigt und erklärt, wie diese durch ein modernes Rohrsystem befüllt werden können.

Von dort aus ging es weiter in den Betrieb zum Flaschenkeller in dem vier Personen bis zu 30 000 Flaschen pro Tag befüllen können. Dort wurde auch auf die Weiterentwicklung der Verschlüsse vom Korken zum Schraubverschluss eingegangen, durch den Korkfehler ausgeschlossen werden können. Die Befüllungsanlage stellt das Herzstück der Produktionskette dar, wodurch sie ständig gewartet und kontrolliert wird, um einen Produktionsstillstand zu vermeiden.

Aus dem Flaschenkeller wandern die befüllten Flaschen dann in ein Lager, in dem sie zunächst zwischengelagert werden. Von dort aus wandern sie palettenweise direkt in einen Lastwagen, um an den Kunden, sei es innerhalb Deutschlands oder auch bis nach Asien, geliefert zu werden. Ansonsten werden sie in Einzelbestellungen versandt, während es ein Teil auch in die Regale der Becksteiner WeinWelt schafft.

Nach dieser rund zweistündigen Führung, während der ausgiebig auf die Fragen der Teilnehmer eingegangen wurde, wartete noch eine kleine Verköstigung der ersten Weine des Jahres 2018 auf die faszinierten Teilnehmer der Wirtschaftsreihe. Stadtverbandsvorsitzender Marco Hess sprach für alle, als er den Gastgeber Michael Braun für diesen durchweg gelungenen und informativen Abend, verbunden mit einem Präsent durch JU-Geschäftsführer David Braun, würdigte. ju

