Einblicke in Alltag der Soldaten

Lauda-Königshofen.Eine neue Ausstellung im großen Sitzungssaal des Rathauses in Lauda widmet sich dem Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren. Interessierte sind willkommen, an der Eröffnung am Dienstag, 29. Januar, um 17 Uhr teilzunehmen.

Die Ausstellung thematisiert in erster Linie den Alltag in den Kriegsjahren 1914 bis 1918. Gezeigt werden authentische Aufnahmen und Dokumente aus dieser Zeit, wobei die Bilder von erläuternden Texten umrahmt werden. Ein Teil der Exponate stammt aus der französischen Partnerstadt Boissy-Saint-Léger, wo bereits im November eine Ausstellung zu diesem Thema zu sehen war.

Interessante Einblicke

Zahlreiche Gegenstände aus dem Alltag der Soldaten geben Einblicke in die damalige Zeit. So erwartet die Besucher auch eine Vitrine mit Abzeichen, zeitgenössischer Kunst und vielem mehr. Besonders eindrucksvoll ist sicherlich eine Taschenbibel, die den Einschlag eines Granatsplitters überstanden hat.

Vom 30. Januar bis Ende Februar kann die Ausstellung zu den üblichen Öffnungszeiten im Rathaus besichtigt werden. Ebenso besteht an den Sonntagen zwischen 14 Uhr und 17 Uhr die Gelegenheit, sich in Wort und Bild mit dem Ersten Weltkrieg zu befassen.

Der Heimat- und Kulturverein übernimmt die Betreuung an den Sonntagen. stv

