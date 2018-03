Anzeige

Königshofen.Während der Königshöfer Messe 2017 faszinierte die Ausstellung der Gruppe Historisches & Kulturelles zum Thema: „Land in der Sonne – Einblicke in die Kolonialzeit in Deutsch Ostafrika“ die Besucher. Kein Wunder, denn alle, die gekommen waren, wurden auf anschauliche Weise in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg in einen damals in unserem Landstrich nur aus Büchern und Erzählungen bekannten Erdteil versetzt. Viele Originalexponate beeindruckten Jung und Alt. Am Rande des Georgmarktes am Sonntag, 11. März, ist diese außergewöhnliche Ausstellung zwischen 14 und 16 Uhr im Königshöfer Rathaus nochmals geöffnet. bege/Karte: Sammlung Geisler, Archiv GHK