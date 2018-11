Einblicke in die Zeit von 1914 bis 1918

Boissy/Lauda-Königshofen.Neben der Gedenkfeier zum 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs stand die Besichtigung einer Gemeinschaftsausstellung aus diesem historischen Anlass im Fokus des mehrtägigen Besuchs der rund 45-köpfigen Delegation aus Lauda-Königshofen in der Partnerstadt Boissy-Saint-Léger (wir berichteten bereits).

In der Gemeinschaftsausstellung mit dem Titel „Mémoires de 14 – 18“ („Erinnerungen von 14 – 18“), die für eine Woche im Gemeinde- und Festsaal „La Ferme“ präsentiert wurde, waren eine Vielzahl von Exponaten und Fotos sowohl aus Boissy als auch aus Lauda-Königshofen zu sehen.

Schwerpunkte waren unter anderem Hintergründe und Ursachen des Ersten Weltkriegs sowie das Leben der Soldaten im Krieg und der Menschen in dieser Zeit. Auf einer der Schautafeln waren die Namen der gefallenen Männer aus beiden Städten aufgeführt. Eine weitere Tafel war dem Thema Gedenken und Frieden gewidmet. Darüber hinaus wurden einige Kurzfilme aus dieser Zeit vorgeführt.

Eine Einführung in die Ausstellung bot am Freitagabend Roger Guillemard, Erster Bürgermeisterstellvertreter und vormaliger Bürgermeister in Boissy, Unterstützt wurde er von Claire Gassmann, zweite Bürgermeisterstellvertreterin und zugleich „Dolmetscherin“. Zum Beispiel verlas Guillemard Auszüge aus Tagebüchern von drei beteiligten französischen Soldaten.

Konzert von Schülern und Lehrern

Ein weiterer Höhepunkt der Ausstellungsbesichtigung war ein sehr stimmungsvolles und beeindruckendes Konzert des Lehrer- und Schülerensembles „Kairos Reed Quintet“ der Musikschule Bossy, die „Le tombeau de Couperin“ von Maurice Ravel aufführte. Zwischen den einzelnen Stücken gab Erzähler Philippe Ambert Eindrücke von Zeitzeugen wieder.

„Die Gemeinschaftsausstellung ist reich an Erinnerungen und soll zeigen, wie wichtig und wertvoll Frieden ist“, unterstrich Boissys Bürgermeister Régis Charbonnier am Samstagabend bei einem französisch-deutschen Freundschaftsabend, zu dem die Stadt Boissy und der dortige Partnerschaftsverein („Association Boissy Jumelage“) geladen hatten. Zwar habe der Jahrestag des Ersten-Weltkrieg-Endes in Deutschland keine Tradition, ihn wie in Frankreich mit einem Feiertag zu begehen, jedoch sei insbesondere dieser 100. Jahrestag ein sehr passender Anlass für ein Treffen, hob Lauda-Königshofens Bürgermeister Thomas Maertens in einem Grußwort hervor.

Musikalisch äußerst unterhaltsam und mitreißend gestaltet wurde der ebenfalls ganz im Zeichen der Städtepartnerschaft stehende französisch-deutsche Gemeinschaftsabend von den Heckfelder Musikanten unter Leitung von Helmut Both, die partiell von Musiker und Busfahrer Thomas Nitschke an der Trompete ergänzt wurden.

Gegen Ende warteten zudem Deubachs Ortsvorsteherin Anita Spinner an der Gitarre gemeinsam mit Jugendlichen mit der Gesangseinlage „Halleluja“ auf.

Fiktive Briefe von Jugendlichen

Am Sonntagnachmittag präsentierten im Rahmen der Ausstellung Jonathan Ebert und Noah Keitel vom Martin-Schleyer-Gymnasiu (MSG) einen etwa siebenminütigen Videofilm, indem Szenen und Erlebnisse bei einem mehrtägigen Treffen von insgesamt rund 30 deutschen und französischen Jugendlichen in Verdun dokumentiert, das im Juni unter Regie von Michèle Bésigôt, Vorsitzende des Partnerschaftsvereins „Association Boissy Jumelage (ABJ)“ sowie von Claudia Heidrich, Französischlehrerin am MSG und Mitglied des Partnerschaftskomittees, erfolgte, Die jüngste Ausstellung enthielt zudem auch fiktive Briefe von den teilnehmenden Jugendlichen, in denen diese imaginär Eindrücke und Gedanken aus Sicht von Soldaten des Ersten Weltkriegs verfasst hatten.

Teilnehmer der jetzigen viertägigen Besuchsreise waren neben Bürgermeister Thomas Maertens unter anderem Heinz-Jürgen Kluger, zu diesem Zeitpunkt noch amtierender Vorsitzender des Städtepartnerschaftskomitees, dessen Nachfolgerin Claudia Heidrich, weitere Komiteemitglieder, zahlreiche Gemeinderäte, mehrere Jugendliche sowie zwölf Mitglieder der Heckfelder Musikanten. Hauptsächlich organisiert wurde die Delegationsreise von Martin Bethäuser, Sachgebietsleiter der Stadt Lauda-Königshofen, in Zusammenarbeit mit Akteuren der Stadt Boissy und des dortigen Partnerschaftsvereins ABJ.

