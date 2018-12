Einbruch in Firma in der Fabrikstraße

Königshofen.Unbekannte brachen zwischen Samstag, 12.30 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, in eine Firma in der Fabrikstraße in Königshofen ein und richteten einen erheblichen Sachschaden an.

Über ein Fenster verschafften sich die Täter Zutritt in das Firmengebäude und durchwühlten dort mehrere Schubladen und wuchteten zwei Tresore auf. Durch das Vorgehen der Täter richteten sie einen Sachschaden von rund 20 000 Euro an.

Ob etwas entwendet wurde, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben Hinweise werden unter der Telefonnummer 0 93 41 / 8 10 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim entgegengenommen.

