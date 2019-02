Einbruch in Kleingartenanlage

lauda.Einbrecher waren in einer Kleingartenanlage in der Tauberstraße in Lauda unterwegs. Am Mittwoch stellte der Mieter eines umzäunten Grundstücks fest, dass sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu seinem Gartenhaus verschafft hatten. Daraus entwendeten sie kleinere elektronische Geräte, Schlüssel und Küchenmesser. Der Gesamtwert des Diebesguts und der Schaden an der Tür beträgt zusammen wenige hundert Euro. Damit der Besitzer nicht auf dem Schaden sitzen bleibt, nimmt der Polizeiposten Lauda-Königshofen Hinweise entgegen. Zeugen, die zwischen 26. Januar und 20. Februar verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich unter Telefon 09343/62130 melden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.02.2019