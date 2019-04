Einbruch in Reifenfirma

Lauda.Unbekannte Täter stiegen am Samstag gegen 2 Uhr auf das Dach einer Reifenfirma in der Tauberstraße. Dort hebelten sie eine Lichtkuppel auf und gelangten dann in das Innere des Lagers. Sie lösten dabei einen Bewegungsmelder aus. Der Alarm wurde jedoch erst nach der Flucht der Täter erkannt.

20 000 Euro Schaden

Von innen brachen die Täter das Tor des Lagers auf. Aus dem Lager wurden etwa 40 bis 50 Lkw-Reifen im Gesamtwert von mindestens 20 000 Euro entwendet. Es handelt sich um rund 20 bis 25 Reifen der Marke Goodyear fuelmax 385/65R22,5 und etwa 20 bis 25 Reifen der Marke Conti Hybrid HS3. Auf Grund der Menge der entwendeten Reifen muss davon ausgegangen werden, dass diese mindestens mit einem 7,5 Tonnen Lkw abtransportiert wurden.

Das Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, hofft nun auf Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

